Presedintele in exercitiu al Senatului american il avertizeaza pe Trump impotriva unei retrageri accelerate din Afganistan si Irak

"Consecintele unei plecari premature a Statelor Unite ar putea fi si mai grave decat retragerea lui Obama din Irak in 2011, care a alimentat ascensiunea Statului Islamic (SI)", a pus in garda luni, in Senat, Mitch McConnell, de obicei un aliat politic al presedintelui.Astfel, in opinia sa, Statele Unite si-ar "abandona" aliatii, ar lasa locul talibanilor in Afganistan si ar permite totodata SI si Al-Qaida sa se reconstruiasca.Donald Trump, care a promis sa puna capat "razboaielor fara sfarsit", a anuntat ca doreste sa reduca la 2.500 numarul militarilor americani in Afganistan la inceputul lui 2021 si a evocat o retragere totala pana de Craciun.Presa americana scrie ca Pentagonul ar fi primit instructiuni sa pregateasca o retragere a 2.000 de militari din Afganistan si a 500 de militari din Irak inainte ca Donald Trump sa-i transfere puterea rivalului sau democrat Joe Biden la 20 ianuarie - ceea ce ar insemna mentinerea unui contingent de cate 2.500 de militari in fiecare dintre cele doua tari.Pentagonul nu a confirmat aceste informatii, potrivit carora Trump ar putea face un anunt in acest sens saptamana aceasta.Inainte sa fie destituit de catre Trump in noiembrie, fostul secretar al Apararii, Mark Esper, a insistat asupra mentinerii unui minimum de 4.500 de militari americani in Afganistan, pana cand talibanii demonstreaza o reducere a violentelor pe teren.Negocieri de pace sunt in curs intre talibani si Guvernul afgan, in urma Acordului de la Doha intre Statele Unite si insurgenti, care prevede retragerea fortelor americane pana in mai 2021.O retragere accelerata "ar incanta persoane care ne vor raul", avertizeaza Mitch McConnell. "Asta ar acorda Al-Qaida, slabita si dispersata, o mare victorie in domeniul propagandei", apreciaza el."Spectacolul militarilor americani care isi abandoneaza instalatiile si echipamentele (...) ar fi transmis in lumea intreaga ca simbol al unei umiliri si al unei infrangeri americane si al unei victorii a extremismului islamist", subliniaza Mitch McConnell.Citeste si: Donald Trump a analizat oportunitatea atacarii Iranului, care si-a marit stocul de uraniu imbogatit de 12 ori fata de cantitatea permisa