Donald Trump afirmă că o urăște pe Taylor Swift, după ce artista a anunțat că o susține pe Kamala Harris

Donald Trump a avut prima reacție cu privire la susținerea anunțată de Taylor Swift pentru Kamala Harris în cursa prezidențială din noiembrie. Acesta a anunțat „ura” sa față de starul pop. Fostul președinte și nominalizat republican a scris duminică, 15 septembrie, pe platforma sa Truth Social: „O urăsc pe TAYLOR SWIFT!”, potrivit The Guardian.

Cu cinci zile în urmă, Swift și-a anunțat susținerea pentru Harris și pentru Tim Walz, la scurt timp după ce vicepreședintele a fost în dezbatere cu Trump.

Într-o postare pe Instagram, cântăreața în vârstă de 34 de ani a scris: „Voi vota pentru Kamala Harris și Tim Walz la alegerile prezidențiale din 2024”, adăugând: „Cred că este un lider stabil și talentat și cred putem realiza mult mai multe în această țară dacă suntem conduși de calm și nu de haos.”

Între timp, Swift și-a îndemnat fanii miercuri seară să voteze în timpul acceptării premiului Video of the Year la ceremonia MTV Video Music Awards, din Elmont, New York.

„Dacă aveți peste 18 ani, vă rugăm să înregistrați-vă pentru a vota pentru altceva care este foarte important… alegerile prezidențiale”, a spus ea.

Deși Trump spune acum că o urăște pe Swift, nu cu mult timp în urmă părea că râvnea sprijinul ei. El a postat imagini generate de inteligența artificială care sugerau că Swift îl susținea în alegeri.

O imagine îl arăta pe Swift îmbrăcat ca unchiul Sam, însoțit de cuvintele: „Taylor vrea să votezi pentru Donald Trump”.

Fostul președinte a postat, de asemenea, deepfake-uri ale tinerelor femei care poartă cămăși „Swifties for Trump” pe contul său social Truth, scriind „Accept!”

Swift a spus că postările lui Trump au influențat decizia ei de a-și anunța aprobarea.

