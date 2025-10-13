Donald Trump a ajuns în Israel, unde a avut parte de o primire extrem de călduroasă, după eliberarea primilor ostatici VIDEO

Președintele american Donald Trump a sosit luni în Israel, pentru a marca armistițiul negociat de către Statele Unite, în timp ce Hamasul a început să elibereze ostatici israelieni după doi ani de război.

Avionul șefului statului american a aterizat pe Aeroportul Internațional Ben Gurion, la ora locală 9:42 (și ora României), după ce a survolat "piața ostaticilor" la Tel Aviv, unde erau adunate zeci de mii de persoane.

Cu covorul roșu desfășurat și o fanfară militară cântând, prim-ministrul Benjamin Netanyahu, președintele Isaac Herzog și soțiile lor l-au întâmpinat pe președintele american Donald Trump în Israel.

Trump a ieșit singur din Air Force One, a strâns pumnul și a zâmbit, apoi a coboarât scările de îmbarcare.

I-a strâns mai întâi mâna lui Herzog, apoi și-a pus mâna pe umărul lui Netanyahu. A discutat îndelung cu Herzog, Netanyahu și soțiile lor într-o conversație care părea relaxată și prietenoasă.

Trump a discutat apoi cu ambasadorul său în Israel, Mike Huckabee, și cu trimisul israelian la Washington, Yechiel Leiter, sub privirile lui Netanyahu.

În aceeași mașină, Netanyahu

Președintele american Donald Trump se îndreaptă spre Knessetul din Ierusalim, la bordul vehiculului său prezidențial blindat, împreună cu premierul Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara.

Potrivit biroului lui Netanyahu, Trump i-a invitat spontan pe Netanyahu la bordul mașinii, abătându-se de la protocol. Înainte de a urca în mașină, Trump a salutat-o pe fiica sa, Ivanka, apoi a vorbit cu soțul acesteia, Jared Kushner, și cu trimisul special Steve Witkoff.

După doi ani de captivitate și negocieri tensionate, Hamas urmează să elibereze luni zeci de ostatici israelieni ținuți în Gaza, în cadrul unui schimb istoric cu aproape 2.000 de prizonieri palestinieni. Operațiunea are loc sub umbrela unui nou acord de încetare a focului între Israel și gruparea militantă palestiniană, marcând un moment crucial într-un conflict care a lăsat răni adânci de ambele părți.

Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici care rămân în Gaza sunt în viață.

