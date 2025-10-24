Pacea lui Trump, tot mai departe de a se realiza. UE a stabilit strategia de ajutor pentru Ucraina. Anunț oficial

Stabilirea păcii în Ucraina pare a fi un plan tot mai dificil de realizat. La reuniunea Consiliului European de joi, 23 octombrie, liderii UE au anunțat strategia ce va fi implementată în viitor, în privința conflictului ruso-ucrainean, sprijinirea regimului Zelenski.

Concluziile summitului arată că statele membre s-au angajat să găsească soluții pentru a acoperi și nevoile financiare ale Ucrainei în 2026 și 2027, inclusiv pentru armată și apărare. Consiliul a cerut Comisiei Europene să vină „cât mai rapid” cu propuneri concrete. Sprijinul va continua și va deveni „regulat și previzibil” pe termen lung, au asigurat oficialii europeni.

„În primul rând, trebuie să continuăm susținerea eforturilor diplomatice, dar în al doilea rând, așa cum am spus mereu, vom continua susținerea Ucrainei, din toate punctele de vedere”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European, înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Ajutoarele oferite deja de UE pentru Ucraina, în războiul cu Rusia

În cadrul reuniunii Consiliului European de joi, liderii UE au prezentat oficial sumele investite până acum în sprijinul Ucrainei: 177,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a statelor membre, de la începutul războiului.

Doar în anul 2025 UE a pus deja la dispoziția bugetului Ucrainei 20,5 miliarde de euro, împărțiți astfel: 6,5 miliarde de euro prin programul special „Ukraine Facility”, 14 miliarde de euro prin inițiativa G7 ERA, bani acoperiți din profiturile obținute din activele rusești înghețate în Europa, se arată în documentele oficiale. Activele rusești menționate sunt estimate la peste 200 de miliarde de euro. Acestea vor rămâne blocate „până când Rusia își încheie agresiunea și plătește pentru distrugerile provocate”, se arată în poziția Bruxellesului. Între timp, profiturile generate de aceste fonduri vor continua să fie direcționate către sprijinul Ucrainei.

Între timp, Donald Trump, președintele SUA, s-a văzut nevoit să impună și el sancțiuni Rusiei, care au deranjat Moscova. Liderul SUA a transmis miercuri sancționarea a două dintre cele mai mari companii petroliere, Rosneft și Lukoil. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, consideră că cele doi giganți finanțează „mașinăria de război”.

