Instituțiile care au dat chix cu privire la alegerile din SUA. Cine l-a dat pierzător de Donald Trump în sondaje

Alegerile prezidențiale din SUA, organizate în data de 5 noiembrie, s-au încheiat cu o victorie detașată a lui Donald Trump, 312 la 226 de electori. Necesarul minim era de 270 de electori. Candidatul republican a câștigat toate statele „nehotărâte", swing states și, mai mult, a consemnat un succes și în privința votului popular, 50,2% vs. 48,2%.

În urma alegerilor din 5 noiembrie, Donald Trump a consemnat 75,87 milioane de voturi, iar candidata Partidului Democrat 72,86 milioane de voturi. Cel mai detașat succes l-a obținut Trump în West Virginia, 70%. Kamala Harris a obținut doar 28,1% dintre voturi. E vorba despre un mic stat, cu doar trei electori atribuiți. Trump a consemnat peste 533 de mii de voturi, versus doar 214 mii ale adversarei. De partea cealaltă, Harris a obținut cea mai categorică victorie în Maryland, un alt stat mărunt, vecin cu West Virginia. Astfel, în Maryland, Harris a consemnat 62,1%, adică 1,76 milioane de voturi, versus 35,3% pentru Trump, respectiv 1 milion de voturi. Deci, Harris a primit 10 electori.

În marile state, Trump s-a impus în: Texas (40 de electori, 56,3% vs. 42,4%), Florida (30 de electori, 56,1% vs. 43%), Pennsylvania (19 electori, 50,5% vs. 48,6%), Ohio (17 electori, 55,2% vs. 43,9%), Michigan (15 electori, 49,7% vs. 48,3%), Indiana (13 electori, 58,6% vs. 39,7%).

Cele mai importante victorii din marile state ale Kamalei Harris au fost bifate în: California (54 de electori, 58,7% vs. 38,2%), New York (28 de electori, 55,9% vs. 44,1%), New Jersey (14 electori, 51,8% vs. 46,3%), Virginia (13 electori, 51,8% vs. 46,6%), Washington (12 electori, 57,8% vs. 39,1%).

Sondajele care au dat-o pe Kamala Harris cu prima șansă la poziția de președinte al SUA

Cu câteva zile și săptămâni înainte de 5 noiembrie, ziua alegerilor, cele mai importante trusturi de presă au prezentat propriile sondaje. Multe s-au dovedit a fi ineficiente în a reflecta intenția de vot a cetățenilor.

În data de 4 noiembrie, Euronews, care cita sondajul FiveThirtyEight, o plasa pe Kamala Harris în avantaj, cu 47,9%, față de Donald Trump, cu 47%.

La 1 noiembrie, cei de la YouGov USA o dădeau pe Kamala Harris favorită, cu 50%, față de Donald Trump, cotat cu doar 47%.

Pe 25 octombrie, CNN îi prezenta pe Donald Trump și pe Kamala Harris la egalitate, „umăr la umăr", 47% la 47%.

În data de 20 octombrie, New York Times îi dădea pe Donald Trump și pe Kamala Harris tot la egalitate, dar 48% la 48%.

Au existat și sondaje care au anticipat victoria lui Donald Trump.

De exemplu, pe 23 octombrie, Wall Street Journal îl prezenta în propriul sondaj pe Donald Trump victorios, cu 47%, în fața Kamalei Harris, cotată cu 45%.

Pariorii nu s-au bazat prea mult pe sondajele din presă. Pe 16 octombrie, 60% dintre pariori puseseră bani pe o victorie a republicanului în fața lui Harris, potrivit PolyMarket - VEZI AICI.

