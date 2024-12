Trump a ales la conducerea NASA un miliardar care e şi astronaut privat. Legătura dintre Jared Isaacman și Elon Musk FOTO/VIDEO

Donald Trump a anunţat miercuri, 4 decembrie, că l-a ales pe miliardarul Jared Isaacman, primul astronaut privat care a păşit în spaţiu, la conducerea NASA.

"Sunt încântat să îl numesc pe Jared Isaacman, un lider de afaceri desăvârşit, filantrop, pilot şi astronaut, în funcţia de administrator al National Aeronautics and Space Administration (NASA)" a scris preşedintele ales pe reţeaua sa de socializare Truth.

Această alegere ar putea reprezenta un potenţial conflict de interese, date fiind legăturile financiare dintre Jared Isaacman, şeful companiei financiare Shift4, şi Elon Musk, patronul SpaceX şi viitor membru al administraţiei lui Donald Trump.

Omul de afaceri în vârstă de 41 de ani a devenit una dintre figurile principale ale zborurilor spaţiale comerciale datorită colaborărilor sale cu SpaceX şi este un susţinător vocal al lui Musk, care va co-prezida o comisie privind eficienţa guvernului.

Originar din Pennsylvania, Jared Isaacman a înfiinţat compania care a devenit Shift4 Payments în subsolul casei familiei sale la vârsta de 16 ani. Un aviator experimentat, el este calificat să piloteze avioane militare, a participat la spectacole aeriene şi a stabilit un record mondial pentru un zbor în jurul lumii.

"În mod inevitabil, va exista o economie spaţială înfloritoare - o economie care va oferi nenumăraţilor oameni posibilitatea de a trăi şi de a lucra în spaţiu. La NASA, vom explora cu pasiune aceste posibilităţi", a răspuns Isaacman într-un mesaj.

Jared Isaacman, Trump’s selection today to be the new head of NASA, said this 3 months ago while he was performing the first-ever private spacewalk: “Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” 🌎 pic.twitter.com/wJKefYEwxU