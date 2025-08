Noul ambasador SUA la UE este fostul șef al unui lanț de restaurante fast-food. Este renumit pentru că a comandat reclame cu femei îmbrăcate sumar care mănâncă burgeri VIDEO

Andrew Puzder, fost director executiv al unui lanț de restaurante fast-food, a fost confirmat sâmbătă de Senat în funcția de ambasador al SUA la Uniunea Europeană (UE).

Confirmarea lui Puzder a fost aprobată cu un vot de 53-44, senatoarele din New Hampshire, Maggie Hassan (democrată) și Jeanne Shaheen (democrată), votând alături de majoritatea republicanilor în sprijinul lui Puzder. Senatoarea Lisa Murkowski (republicană din Alaska) a votat împotriva lui Puzder.

„CONFIRMAT: @AndyPuzder ca reprezentant al Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană”, a anunțat Casa Albă sâmbătă într-o postare pe X.

✅ CONFIRMED: @AndyPuzder as Representative of the United States of America to the European Union pic.twitter.com/xTbrg1iIZS