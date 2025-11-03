Donald Trump amenință că va trimite trupe și atacuri aeriene într-o țară africană în care islamiștii provoacă haos. "Ei ucid un număr record de creştini"

Președintele american Donald Trump a amenințat că va trimite trupe sau va lansa atacuri aeriene în Nigeria pentru a opri uciderea creștinilor, acuzând autoritățile de la Abuja că nu intervin suficient. Declarațiile sale, făcute fără detalii concrete, au tensionat relațiile dintre cele două țări, în timp ce Nigeria avertizează că va accepta sprijinul SUA doar cu respectarea suveranității sale.

Trump a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One: „Ar putea fi. Adică, alte lucruri. Am în vedere multe lucruri. Ei ucid un număr record de creştini în Nigeria... Ei ucid creştinii şi îi ucid în număr foarte mare. Nu vom permite ca asta să se întâmple”.

Trump a făcut această declaraţie, fără a da mai multe detalii, duminică seara, în timp ce se întorcea la Washington după un weekend petrecut la casa sa de vacanţă din Florida.

Trump ameninţase sâmbătă că va lua măsuri militare împotriva Nigeriei dacă cea mai populată ţară din Africa nu va lua măsuri împotriva uciderii creştinilor.

Ameninţarea preşedintelui SUA cu măsuri militare a venit la o zi după ce administraţia sa a adăugat Nigeria pe lista „Ţărilor de interes special”, care include ţările despre care SUA consideră că au încălcat libertăţile religioase. Alte ţări de pe listă sunt China, Myanmar, Coreea de Nord, Rusia şi Pakistan.

Ads

Nigeria cere ajutor, dar vrea să i se respecte suveranitate

Nigeria a declarat că va primi cu bucurie ajutorul SUA în lupta împotriva insurgenţilor islamişti, atât timp cât integritatea sa teritorială este respectată, răspunzând astfel ameninţărilor cu acţiuni militare ale preşedintelui Donald Trump.

Trump declarase sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară „rapidă” în Nigeria.

„Salutăm asistenţa SUA, atât timp cât aceasta respectă integritatea noastră teritorială”, a declarat pentru Reuters Daniel Bwala, consilier al preşedintelui nigerian Bola Tinubu.

Bwala a încercat să minimizeze tensiunile dintre cele două state, în ciuda faptului că Trump a numit Nigeria „o ţară în dizgraţie”.

„Nu luăm asta la propriu, pentru că ştim că Donald Trump are o părere bună despre Nigeria”, a spus Bwala.

Ads

„Sunt sigur că, până când cei doi lideri se vor întâlni şi se vor aşeza la masa negocierilor, vom obţine rezultate mai bune în efortul nostru comun de combatere a terorismului”, a adăugat oficialul.

Islamiștii provoacă haos

Nigeria, o ţară cu peste 200 de milioane de locuitori şi aproximativ 200 de grupuri etnice, este divizată între nordul în mare parte musulman şi sudul în mare parte creştin.

Insurgenţii islamişti, precum Boko Haram şi Provincia Statului Islamic din Africa de Vest, au provocat haos în ţară timp de peste 15 ani, ucigând mii de oameni, dar atacurile lor s-au limitat în mare parte la nord-estul ţării, care este în majoritate musulman.

Deşi au fost ucişi şi creştini, marea majoritate a victimelor au fost musulmani, spun analiştii.

În centrul Nigeriei au avut loc frecvente ciocniri între păstori, în majoritate musulmani, şi fermieri, în majoritate creştini, pentru accesul la apă şi păşuni, în timp ce în nord-vestul ţării, oameni înarmaţi atacă în mod regulat satele, răpind locuitori pentru a obţine răscumpărare.

Ads

Nigeria „nu discriminează niciun trib sau religie în lupta împotriva insecurităţii”, a spus Bwala. „Nu există genocid creştin”, a punctat el.

„Grupurile insurgente precum Boko Haram şi Statul Islamic din Africa de Vest îşi prezintă adesea campaniile ca fiind anticreştine, dar, în practică, violenţa lor nu ţine cont de nimic şi devastează comunităţi întregi”, a spus Ladd Serwat, analist senior pentru Africa la grupul american de monitorizare a crizelor ACLED. „Violenţa islamistă face parte din dinamica complexă şi adesea suprapusă a conflictelor din ţară pentru putere politică, dispute teritoriale, etnie, apartenenţă la culte şi banditism”, a spus el.

Cel puțin 50 de atacuri în acest an

Cercetările ACLED arată că, din 1.923 de atacuri asupra civililor din Nigeria înregistrate până în prezent în acest an, numărul celor care au vizat creştinii din cauza religiei lor s-a ridicat la 50. Serwat a spus că afirmaţiile recente care circulă în unele cercuri de dreapta din SUA, potrivit cărora până la 100.000 de creştini au fost ucişi în Nigeria din 2009, nu sunt susţinute de datele disponibile.

Ads

Preşedintele Tinubu, un musulman din sudul Nigeriei, căsătorit cu o femeie pastor creştină, a respins sâmbătă acuzaţiile de intoleranţă religioasă şi a apărat eforturile ţării sale de a proteja libertatea religioasă.

Atunci când a făcut numiri importante în guvern şi armată, Tinubu, la fel ca predecesorii săi, a căutat să găsească un echilibru pentru a se asigura că musulmanii şi creştinii sunt reprezentaţi în mod egal. Săptămâna trecută, Tinubu a schimbat conducerea militară a ţării şi a numit un creştin în funcţia de şef al apărării.

În capitala Abuja, unii creştini care se duceau la slujba de duminică au declarat că ar saluta o intervenţie militară a SUA pentru a-şi proteja comunitatea.

Experţii în securitate au declarat că orice atac aerian al SUA ar viza cel mai probabil grupuri mici împrăştiate pe o suprafaţă foarte mare de teritoriu, o sarcină care ar putea fi îngreunată având în vedere că SUA şi-au retras forţele anul trecut din Niger, care se învecinează cu Nigeria în nord.

Grupurile militante se deplasează între ţările vecine Camerun, Ciad şi Niger, iar experţii au afirmat că SUA ar putea avea nevoie de ajutorul armatei şi al guvernului nigerian, pe care Trump le-a ameninţat că le va retrage asistenţa.

Ads