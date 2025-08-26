Trump, supărat pe acuzațiile opozanților săi: „Poate că ne-ar plăcea să avem un dictator”

Președintele american Donald Trump dă asigurări luni, într-o conferință de presă improvizată și prelungită în Biroul Oval, consacrată unor subiecte de securitate și unor acuzații de autoritarism de către opozanți, că ”nu este un dictator”, în pofida faptului că multor americani ”le-ar plăcea unul”, în contextul în care este acuzat din cauza politicilor migrației și securității și trimiterii Gărzii Naționale la Washington să mențină ordinea.

”Mulți oameni spun că „poate că ne-ar plăcea să avem un dictator”. Mie nu-mi plac dictatorii. Eu nu sunt un dictator. Sunt un om dotat cu mult bun simț și inteligent”, a declarat președintele american, acuzat de derivă autoritaristă de către opozanții săi din cauza politicii sale în domeniul imigrației și securității.

”Tu trimiți armata, iar în loc să te felicite, ei te acuză că iei cu asalt republica”, a declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Națională pe stradă la operațiuni de menținere a ordinii.

Donald Trump a semnat în fața unor jurnaliști un decret prin care pedepsește pe oricine arde un steag american, în pofida faptului că Curtea Supremă a stabilit, într-o hotărâre în 1989, că un asemenea act ține de libertatea de exprimare, un drept fundamental apărat de Constituție.

”Dacă arzi un steag, vei face un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a dat el asigurări.

”Departamentul războiului”

Republicanul în vârstă de 79 de ani - care a vorbit timp de 80 de minute despre cele mai variate subiecte cu digresiuni ample - a anunțat că intenționează să schimbe numele Departamentului Apărării în ”Departamentul Războiului”.

El și-a atacat adversarii politici, mai ales pe cei al căror nume este evocat uneori în vederea unei candidaturi democrate în alegerile prezidențiale din 2028.

El l-a catalogat drept ”nătâng” pe guvernatorul democrat al statului Illinois, J. B. Pritzker, și a tunat că ar trebui ”să facă mai mult sport”, referindu-se la corpolența acestuia.

Donald Trump i-a criticat de asemenea pe guvernatorii Californiei Gavin Newsom și Marylandului Wes Moore, pe care i-a atacat recent prin ironii pe rețele de socializare.

”Toți potențialii lor candidați fac o treabă proastă”, a lansat el, referindu-se la Partidul Democrat.

Locatarul Casei Albe nu l-a cruțat nici pe predecesorul său, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept un ”abrutizat”.

El a anunțat din nou că orașul Chicago, din Illinois, ar putea să fie următorul vizat în operațiunile sale de menținere a ordinii cu armata, după Washington.

Aur masiv și crap asiatic

Capitala federală americană va fi ”impecabilă” să primească Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor, a declarat Donald Trump.

El a profitat de ocazie pentru a arăta trofeul competiției, pe care i l-a adus șeful FIFA Gianni Infantino și care tronează de-acum în Biroul Oval, în mijlocul altor ornamente aurite.

”Este un trofeu din aur masiv. Ei știu cum să fie văzuți bine!”, a glumit președintele miliardar, cunoscut prin gustul său față de luxul ostentativ.

În altă digresiune, Donald Trump a evocat problemele pe care le cauzează crapul asiatic, o specie de pește invazivă în ecosistemul Marilor Lacuri (nord).

El a evocat un pește destul de violent care vine din China, crapul chinez (...). Ei sar în vapoare, sar peste tot”, a declarat președintele american, notând că remedierea acestei probleme va fi ”teribil de costisitoare”.

Nord-estul statului Illinois, unde se află Chicago, se află pe malul unuia dintre Marile Lacuri, Lacul Michigan.

”Atât timp cât nu voi primi cereri de la acești tipi (guvernatorul Illinois), nu voi face nimic”, a anunțat republicanul.

El a amenințat în mai multe rânduri să pună în discuție anumite mecanisme de ajutor federal ale statelor democrate.

