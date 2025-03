Donald Trump avertizează că va face un anunț „mare” marți

Președintele Donald Trump a postat, luni, 3 martie, pe platforma sa socială Truth Social, că marți seară, 4 martie, va face anunțuri importante către națiune, în timp ce se pregătește să își stabilească agenda pentru anul următor.

„TOMORROW NIGHT WILL BE BIG. I WILL TELL IT LIKE IT IS!,“ (MÂINE SEARĂ VA FI CEVA IMPORTANT. O să spun lucrurilor pe nume!”), a anunțat el într-o postare pe Truth Social.

TOMORROW NIGHT WILL BE BIG. I WILL TELL IT LIKE IT IS! — Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) March 3, 2025

Nu este clar ce va dezvălui atunci când se va adresa de la pupitrul Camerei Reprezentanților.

Reducerea guvernului și măsuri drastice

Discursul are loc pe fondul eforturilor sale de a reduce semnificativ dimensiunea guvernului federal, de a închide agenții și de a concedia sute de angajați. Trump a avut deja un schimb de replici incendiar cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Biroul Oval și a grațiat sute de susținători ai săi din mișcarea MAGA, care au pătruns în Capitoliul american pe 6 ianuarie.

De asemenea, Trump va impune marți taxe pentru Canada și Mexic, argumentând că nivelurile „foarte mari și inacceptabile” de fentanil care ajung prin granițele nordice și sudice sunt o amenințare serioasă pentru securitatea națională.

În plus, președintele are nevoie de acordul legiuitorilor pentru a ajunge la un consens privind bugetul federal. Dacă nu se aprobă un buget până pe 14 martie, guvernul riscă o închidere parțială.

Confruntările politice din Congres

Republicanii se confruntă între ei pe tema sumei finale care trebuie alocată pentru guvernul federal pentru restul anului fiscal 2025, în timp ce democrații cer asigurări că Trump va cheltui banii conform alocărilor din Congres. De asemenea, aceștia au ridicat întrebări legate de legalitatea concedierii lucrătorilor federali și încetării contractelor guvernamentale fără aprobarea legislativului.

Unii membri ai Congresului Democrat au invitat angajați federali concediați să participe la discursul președintelui ca oaspeți, fiecare membru având dreptul să aducă un invitat.

Trump, un președinte fără compromisuri

Trump pare însă pregătit să acționeze pe cont propriu, având alături echipa sa executivă și utilizându-și puterea fără a exista vreun control sau echilibru. A încurajat companii precum Tesla, condusă de Elon Musk, și departamentele sale să reducă dimensiunea și complexitatea guvernului federal.

Prin ordine executive, Trump a declarat limba engleză ca fiind limba oficială și a afirmat că există doar două sexe. De asemenea, s-a autoproclamat monarh, scriind pe rețelele sale sociale: „TRĂIASCĂ REGELE!”

Opiniile americane despre Trump

Deși populația americană pare împărțită în privința celui de-al doilea mandat al lui Trump – un sondaj CBS îi acordă un rating de aprobare de 51%, iar un sondaj CNN îi oferă 48% – președintele continuă să își consolideze autoritatea executivă, chiar dacă va avea nevoie de sprijinul Congresului pe unele aspecte ale agendei sale, în special pentru extinderea tăierilor fiscale pe care le-a promovat în 2017.

Trump este așteptat să vorbească despre economie, să își întărească sprijinul pentru Departamentul de Eficiență Guvernamentală al lui Musk și să abordeze modalitățile de reducere a imigrației ilegale.

Un discurs care nu este ca cel privind „Starea Uniunii”

Discursul său este programat să înceapă marți seara la ora 21:00, ora estică a SUA (04.00 ora României). Discursul în fața Congresului este diferită de tradiționalul „Starea Uniunii” după primul an de mandat al unui președinte, când, de obicei, acesta oferă o prezentare generală a situației națiunii. În schimb, discursul de acum este mai mult o privire spre viitor, având în vedere că Trump este la început de mandat.

Vor fi prezenți membri ai Senatului și Camerei Reprezentanților din ambele partide, iar vicepreședintele JD Vance și președintele Camerei, Mike Johnson, vor sta în spatele președintelui. Membrii Curții Supreme a SUA și ai cabinetului său vor participa, iar prima doamnă, Melania Trump, va fi acolo în boxa sa, alături de invitații săi.

Răspunsul democraților va veni din partea senatoarei din Michigan, Elissa Slotkin, care a activat anterior în Camera Reprezentanților și va răspunde la discursul președintelui după încheierea acestuia.

