Trump anunță „concedieri în masă”. Liderul de la Casa Albă și-a completat lista neagră și le numește „concedieri democratice”

Administrația Trump va începe concedieri în masă ale angajaților federali dacă președintele Donald Trump decide că negocierile cu democrații din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.

În condițiile în care shutdown-ul a intrat în a cincea zi, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN că încă mai vede o șansă ca democrații să cedeze, evitând astfel un shutdown costisitor și concedierile angajaților federali cu care a amenințat directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

„Președintele Trump și Russ Vought pregătesc totul și sunt gata să acționeze dacă va fi necesar, dar speră că nu va fi cazul”, a spus Hassett.

„Dacă președintele decide că negocierile nu duc nicăieri, atunci vor începe concedierile. Dar cred că toată lumea încă speră că, atunci când vom avea un nou început la începutul săptămânii, vom putea convinge democrații că este de bun simț să evităm astfel de concedieri.”

Trump a descris duminică potențialele reduceri de locuri de muncă drept „concedieri democratice”, declarând reporterilor: „Oricine este concediat, este din cauza democraților”.

Nu există semne concrete de negocieri între liderii Congresului de când Trump s-a întâlnit cu ei săptămâna trecută. Shutdown-ul a început la 1 octombrie, la începutul anului fiscal federal 2026, după ce senatorii democrați au respins o măsură de finanțare pe termen scurt care ar fi menținut agențiile federale deschise până la 21 noiembrie.

„Au refuzat să discute cu noi”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, în emisiunea „Face the Nation” a postului CBS, afirmând că impasul poate fi rezolvat numai prin continuarea discuțiilor între Trump și cei patru lideri ai Congresului.

Democrații cer o prelungire permanentă a creditelor fiscale sporite pentru a ajuta americanii să achiziționeze asigurări medicale private prin intermediul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă și garanții că Casa Albă nu va încerca să anuleze unilateral cheltuielile convenite în orice acord.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat că este dispus să abordeze preocupările democraților, dar că aceștia trebuie mai întâi să fie de acord cu redeschiderea guvernului federal.

Trump și-a exprimat, de asemenea, interesul față de problema sănătății, subliniind interesul republicanilor pentru reformarea ACA, cunoscută și sub numele de Obamacare.

„Vrem să o reparăm, astfel încât să funcționeze. Obamacare a fost un dezastru pentru oameni, așa că vrem să o reparăm, astfel încât să funcționeze”, a spus președintele.

Senatorii democrați și republicani au avut discuții informale cu scopul de a găsi un numitor comun în ceea ce privește sănătatea și alte probleme, în speranța de a ajunge la un acord pentru repunerea în funcțiune a guvernului.

Întrebat dacă legislatorii sunt mai aproape de un acord, senatorul democrat Ruben Gallego a declarat pentru CNN: „În acest moment, nu”.

Luni, Senatul urmează să voteze pentru a cincea oară proiectul de lege privind finanțarea provizorie, care a fost deja adoptat de Camera Reprezentanților controlată de republicani, precum și o alternativă propusă de democrați. Niciuna dintre aceste măsuri nu este de așteptat să obțină cele 60 de voturi necesare pentru a fi adoptată.

Cu o majoritate de 53-47 de locuri și un republican care se opune proiectului de lege privind finanțarea Camerei Reprezentanților, liderii republicani au nevoie de cel puțin opt democrați pentru a susține măsura, dar până acum doar trei au trecut de partea cealaltă.

