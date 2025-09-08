Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 08:25
684 citiri
Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina
Donald Trump, președintele SUA, anunta că așteaptă mai mulți lideri europeni FOTO Captură video

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că lideri europeni vor vizita Statele Unite la începutul săptămânii pentru a discuta soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și că urmează să poarte convorbiri și cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, relatează Reuters.

În declarațiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu președintele rus Vladimir Putin. „Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți, individual”, a spus Trump. Nu este clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

Trump a adăugat că nu este „mulțumit” de situația războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre atacul aerian masiv al Rusiei din noaptea de sâmbătă spre duminică, care, potrivit oficialilor ucraineni, a provocat un incendiu la sediul principal al guvernului din Kiev. Dar el și-a exprimat din nou încrederea că războiul se va încheia în curând.

„Situația dintre Rusia și Ucraina va fi rezolvată”, a spus Trump.

Trump anunță o posibilă convorbire cu Putin. Tensiuni în dialogul cu liderii europeni privind Ucraina
Trump anunță o posibilă convorbire cu Putin. Tensiuni în dialogul cu liderii europeni privind Ucraina
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să poarte o convorbire cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „în perioada imediat următoare”. Anunțul a fost...
Anunțul lui Donald Trump, după un atac fără precedent al Rusiei asupra Ucrainei. Președintele SUA, pregătit pentru un nou set de sancțiuni împotriva Kremlinului
Anunțul lui Donald Trump, după un atac fără precedent al Rusiei asupra Ucrainei. Președintele SUA, pregătit pentru un nou set de sancțiuni împotriva Kremlinului
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra...
#Donald Trump, #razboi Ucraina, #lideri europeni, #vizita, #armistitiu, #acord pace , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
Adevarul.ro
"Romania nu e unde arata INS". Andrei Caramitru acuza ca statul amana intentionat trecerea la noile carti electronice de identitate

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Angajații niponi se plâng șefilor că turiștii străini le dau bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia”
  2. Președintele Nicușor Dan anunță că îi primește pe reprezentanții profesorilor la Cotroceni. Ce se va discuta la întâlnire
  3. Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina
  4. Început de an școlar cu festivități anulate și proteste. „Vom ieși în stradă pentru viitorul educației”
  5. Restricții majore în trafic și ani de disconfort pentru bucureșteni. Magistrala M6 a metroului avansează greu după ce Comisia Europeană a refuzat finanțarea
  6. Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”
  7. Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă
  8. Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze
  9. Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană
  10. Viitorul lui Zelenski. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele ucrainean după încheierea războiului