Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că lideri europeni vor vizita Statele Unite la începutul săptămânii pentru a discuta soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și că urmează să poarte convorbiri și cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, relatează Reuters.

În declarațiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu președintele rus Vladimir Putin. „Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți, individual”, a spus Trump. Nu este clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

Trump a adăugat că nu este „mulțumit” de situația războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre atacul aerian masiv al Rusiei din noaptea de sâmbătă spre duminică, care, potrivit oficialilor ucraineni, a provocat un incendiu la sediul principal al guvernului din Kiev. Dar el și-a exprimat din nou încrederea că războiul se va încheia în curând.

„Situația dintre Rusia și Ucraina va fi rezolvată”, a spus Trump.

