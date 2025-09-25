De ce îl apreciază românii pe Donald Trump: „Are legătură cu anumite poziționări”. Scorul lui Putin

Potrivit unui sondaj realizat de Inscop, în septembrie 2025, 79% dintre români consideră că țara noastră trebuie să dezvolte relațiile cu Vestul, în detrimentul Estului, cea din urmă opțiune având o adeziune de doar 8%. Totodată, potrivit unui alt sondaj, realizat tot luna aceasta, românii apreciază cel mai mult liderii occidentali, în frunte cu Donald Trump.

Potrivit sondajului Avangarde privind încrederea românilor în diverși lideri politici, președintele SUA beneficiază de „susținerea” a 44% dintre respondenți. Emmanuel Macron, președintele Franței, este cotat cu 40%, deși în Franța mai beneficiază de doar 15%. Oficialul francez este urmat de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu 39%, Keir Starmer - președintele Marii Britanii, cu 36%, Xi Jinping - liderul Chinei, cu 33%, iar președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cotat cu doar 18%.

Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Valori tradiționale, stil direct, capacitate de comunicare” în cazul lui Donald Trump

Rezumând, președintele SUA este cel în care românii au cea mai mare încredere, iar oficialul de la Moscova este cel ce beneficiază de cea mai scăzută încredere.

Ads

Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Aprecierea românilor față de Donald Trump se explică din mai multe motive.

„Cred că această cotă de încredere importantă a lui Donald Trump are legătură cu anumite poziționări ale sale identitare, societale, la care și populația din România a devenit sensibilă. În cazul lui Donald Trump vorbim despre valorile tradiționale pe care le promovează, stilul său direct, de asemenea, capacitatea sa de a comunica, ce-l face un personaj care captivează românii, având în vedere incapacitatea de comunicare a liderilor actuali”, a punctat specialistul.

Totodată, românii nu sunt doar „pro-Trump”, ci și „pro-America”.

„În ceea ce-l privește pe Donald Trump, pentru români rămâne o simpatie puternică față de Statele Unite ale Americii, cu toate că, în eventualitatea în care acest sondaj ar fi fost realizat cu zece ani în urmă, președintele SUA, oricare ar fi fost el, ar fi avut o cotă mult mai mare de încredere”, a declarat analistul.

Ads

Percepția celor care îl contestă pe Trump

Orice președinte al SUA ar fi beneficiat de și mai multă încredere în trecut, pentru că altul a fost contextul geopolitic în urmă cu cel puțin un deceniu.

„De dilemele strategice ale Statelor Unite ale Americii nu este responsabil președintele Donald Trump. Este vorba despre evoluții în societatea americană. Donald Trump reprezintă și el un simptom al acestor schimbări, dar nu este el cel care le generează. Aceste dileme strategice au produs și ele, la rândul lor, anumite dileme în rândul populației României. Fără îndoială, foarte mulți români se uită cu îngrijorare, mă refer la cei care nu se regăsesc printre cei 44%. Aceștia nu se regăsesc tocmai pentru că privesc cu neliniște la posibilele priorități pe care americanii le pot stabili cu privire la regiunile îndepărtate față de România”, a explicat Popescu.

În ceea ce-l privește pe Vladimir Putin, percepția negativă se explică atât prin prisma evenimentelor istorice din cărțile de istorie, dar și prin conflictul ce se desfășoară aproape de granița României.

„Cred că există o explicație istorică. Vladimir Putin este perceput ca o amenințare ce trezește în români amintiri dureroase, traume istorice, povești ale bunicilor, ale părinților. Vladimir Putin este asociat cu imaginea unui război care se află în proximitatea României”, a concluzionat analistul de politică externă Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

Ads