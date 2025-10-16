Trump recunoaște că a aprobat operaţiuni CIA împotriva Venezuelei. „O încălcare gravă a dreptului internaţional”

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 15 octombrie, că a autorizat acţiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri aeriene asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia Caracasului, care s-a revoltat împotriva „loviturilor de stat instigate de CIA”.

Trump a refuzat să comenteze în detaliu informaţiile publicate de The New York Times, potrivit cărora ar fi autorizat în secret CIA să desfăşoare o acţiune clandestină în Venezuela împotriva lui Maduro.

„Dar am autorizat-o din două motive”, a declarat el, înainte de a enumera argumente familiare, acuzându-l pe Maduro că conduce un regim de „narcoterorism” şi că eliberează prizonieri pentru a-i trimite în Statele Unite.

Întrebat dacă a dat CIA autorizaţia de a-l „neutraliza” pe Maduro, Trump a răspuns: „Este o întrebare ridicolă pe care mi-o puneţi. De fapt, nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?”, a spus el.

Administraţia Trump a lovit recent pe mare cel puţin cinci ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri în apele internaţionale, soldând cu cel puţin 27 de morţi, după ce în august a desfăşurat opt nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog.

Ads

„Nu vreau să vă spun mai multe, dar în prezent ne concentrăm asupra teritoriului, deoarece controlăm foarte bine marea”, a răspuns Donald Trump la întrebarea unui jurnalist referitoare la potenţiale atacuri terestre.

Washingtonul acuză preşedintele venezuelean şi guvernul său că se află la conducerea unei vaste organizaţii de trafic de droguri către Statele Unite, lucru pe care Caracasul îl neagă cu vehemenţă şi, ca răspuns la desfăşurarea americană considerată o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare şi mobilizarea rezerviştilor.

„Nu războiului în Caraibe (...)”, a declarat Nicolas Maduro miercuri seara. „Nu schimbării de regim care ne aminteşte atât de mult de războaiele eşuate din Afganistan, Iran, Irak (...). Nu loviturilor de stat instigate de CIA”.

Ads

Lovitura de stat „care ne aminteşte de cei 30.000 de dispăruţi cauzaţi de CIA în timpul loviturilor de stat din Argentina. Lovitura de stat a lui Pinochet şi cei 5.000 de tineri asasinaţi şi dispăruţi. Până când vor mai continua loviturile de stat ale CIA? America Latină nu le doreşte, nu are nevoie de ele şi le respinge”, a mai acuzat el în faţa Consiliului Naţional pentru Suveranitate şi Pace, organism creat în septembrie special pentru această criză.

Statele Unite „recunosc public că au autorizat operaţiuni care vizează să acţioneze împotriva păcii şi stabilităţii Venezuelei. Această afirmaţie fără precedent constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional”, a reacţionat ministrul Afacerilor Externe într-un comunicat emis în seara zilei respective.

„Observăm cu extremă îngrijorare utilizarea CIA, precum şi desfăşurările militare anunţate în Caraibe, care constituie o politică de agresiune, ameninţare şi hărţuire împotriva Venezuelei”, precizează textul.

Ads

Preşedintele Maduro a continuat mai devreme în cursul zilei un program de manevre militare în întreaga ţară, desfăşurând în special forţe în Petare şi Catia, cele mai mari două cartiere populare din Caracas.

În acest context, el a ordonat joi manevre militare la frontiera cu Columbia, în statele Tachira, Apure şi Amazonas.

Tocmai prin această zonă foarte permeabilă tranzitează o parte din cocaina columbiană, primul producător mondial. Aceasta face parte din ţintele posibile menţionate de surse apropiate Casei Albe.

„Vom activa întreaga forţă militară de apărare integrală, populară şi poliţienească”, a anunţat Maduro într-un mesaj audio pe Telegram.

Această mobilizare are ca scop „câştigarea păcii” prin apărarea „munţilor, coastelor, şcolilor, spitalelor, fabricilor şi pieţelor” ţării, a mai declarat şeful statului.

Pentru Nicolas Maduro, Washingtonul foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” şi a pune mâna pe importantele rezerve de petrol ale ţării.

Ads