Cât de realist e pentru România pragul de 5% din PIB pentru apărare, cerut de Trump: „Doar până aici putem”. Impactul asupra buzunarului cetățeanului

Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relația dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană a început să cunoască tensiuni vizibile, aspect ce ar putea determina modificări inclusiv în funcționarea NATO. Președintele de la Washington deja a solicitat ca statele membre ale Alianței să majoreze cheltuielile cu apărarea la 5% din PIB, iar Elon Musk, om-cheie al administrației americane, crede că SUA trebuie să părăsească NATO.

România se află printre primele state din Europa, când vine vorba despre investițiile în apărare și securitate, raportate la produsul intern brut (PIB). Totuși, cheltuielile ar putea crește în următorii ani, pe fondul solicitărilor de la Casa Albă.

Generalul Alexandru Grumaz: „România încă este în stadiul în care utilizează tehnică produsă în timpul comunismului”

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz, ce a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții-cheie la nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), fost prim-adjunct al Directorului STS și fost consul al României la Shanghai, crede că 4% ar fi un maximum realist pentru țara noastră. Totodată, el subliniază că acesta este un prag ce nu poate fi atins peste noapte.

Ads

„România trebuie să-și crească semnificativ cheltuielile militare. În condițiile în care SUA încearcă o retragere a militarilor și a finanțării pentru NATO, este clar că țările europene vor avea nevoie de o creștere a cheltuielilor materiale. Asta ar însemna o creștere de la 2,5%, la 4% din PIB, în cel mai bun caz. Este nevoie de astfel de investiții, pentru că România încă este în stadiul în care utilizează tehnică produsă în timpul comunismului. Un aspect de neînțeles, au fost cumpărate transportoare blindate care nu plutesc, deci care nu pot trece râurile și fluviile din România, având în vedere faptul că țara este una care are un teritoriu cu râuri, cursuri de apă.

Deci cheltuielile militare se duc spre 4%, dacă vrem să ne apărăm. E nevoie de completarea tehnică, nu avem tehnică suficientă de doborâre a dronelor. Războiul de azi presupune utilizarea dronelor. Asta este una dintre lecțiile învățate din războiul din Ucraina”, a declarat generalul Grumaz, pentru Ziare.com.

Ads

Asumarea unor cheltuieli de 5% din PIB pentru apărare ar fi un prag fantezist, lasă de înțeles Grumaz.

„5% este imposibil, la ora actuală, pentru că trebuie să tai din finanțarea de la agricultură, sănătate, învățământ, deci așa ceva nu se poate. Eu spun că în condițiile în care America rămâne în alianța NATO, 3% este suficient. Dacă retrage trupe și retrage finanțarea, 4% este absolut necesar. 5% este imposibil, deocamdată. Poate prin 2030, 5% va fi un procent fezabil. În orice caz, prioritatea este industria de apărare, completarea armamentului pe categorii de forțe militare, acolo unde sunt goluri în ceea ce privește acoperirea cu tehnică militară”, a mai punctat analistul politic.

Generalul Alexandru Grumaz, despre pragul de 5%, solicitat de către președintele SUA, Donald Trump: „E o tactică de negociator”

Impunerea unui prag de 5% pentru cheltuielile de apărare poate fi interpretată, mai degrabă, ca o tactică de negociere a președintelui american, e de părere Grumaz.

Ads

„Este o tactică. Donald Trump este un negociator, să recunoaștem. De-a lungul carierei sale, cu asta s-a confruntat. Pentru el, negocierea este un lucru esențial. Există presiune pe politicienii europeni, care abia acum, după summitul de la Londra, au înțeles cât de necesară e reconstrucția forței militare europene. Dacă ne-am gândi la o armată europeană, ne-ar trebui 5-10 ani să putem să o facem, nu să o punem în funcțiune! Cine va conduce o armată a Europei? Britanicii, care nu mai fac parte din UE? Francezii, care-și doresc să controleze Europa din punct de vedere militar? Germania este într-o situație jalnică, din punctul de vedere al dotării. Din peste 2.000 de tancuri, au rămas cu vreo 800. Eu spun că summitul de la Londra a fost o piatră de temelie pentru noua securitate europeană”, a comentat generalul.

Totodată, Grumaz subliniază faptul că pragurile impuse pentru efectuarea cheltuielilor în domeniul militar trebuie să nu fie făcute doar pe hârtie, ci și implementate.

Ads

„România, în 2024, a cheltuit peste 13 miliarde de lei, echivalentul a 2,6 miliarde de euro pe achiziții pe active fixe și tehnică militară. Produsul intern a fost estimat pe 2024 la 340-350 miliarde de euro. 2,6 miliarde de euro, cheltuite pe înzestrare. înseamnă 0,74% din PIB. Domnilor, dacă planifici să cheltuiești 2,5%, fă asta! Organizează acțiunile de achiziții, astfel încât să acoperi suma pe care o ai! Asta înseamnă o planificare pe termen lung.

Noi nu putem face o planificare pe termen lung pentru că finanțele noastre se bazează pe model franțuzesc. Dacă ar fi un model anglo-saxon, am putea face această planificare. Cât timp am elaborat strategia, în timpul mandatului ministrului Frunzăverde, am încercat la începutul anilor ‘2000, adoptarea modelului anglo-saxon, dar direcția a fost modificată de cei care au venit apoi la guvernare”, a mai transmis analistul militar.

Mircea Coșea: „România nu va putea ajunge, în niciun caz, la 5%”

Economistul Mircea Coșea crede că în România, cheltuielile de apărare ar putea ajunge la puțin peste 3%, însă cu eforturi deosebit de mari.

Ads

„Eu cred că, deocamdată, România nu va putea ajunge, în niciun caz, la 5%. Noi deja cheltuim mai mult decât alții. Dacă ajungem la 3%, peste 3%, va fi foarte bine, dar cu mare efort. Efortul merge pe două direcții: în primul rând, trebuie să avem în vedere că noi cumpărăm armament din Statele Unite ale Americii, dar pe credit! Astfel, există riscul ca tehnica să ajungă la noi chiar peste cinci-zece ani, spun unii. Deci ori ne împrumutăm, ori facem un efort intern. Iar efortul intern nu înseamnă decât taxe și impozite mai mari”, a declarat profesorul universitar, pentru Ziare.com.

În privința ridicării cheltuielilor militare, „tot populația” le va suporta, care deja „decontează” deciziile guvernamentale din ultimii ani, pe care economistul le consideră total neinspirate.

„Tot populația va suporta asta, pentru că politica fiscală a guvernului român, a acestei alianțe PSD-PNL, cu UDMR, au pus în circulație o politică fiscală greșită. Vechea conducere a Ministerului de Finanțe, cu celebrul domn Boloș, a mers într-o direcție total diferită de Europa. Europa a facilitat productivitatea mediului de afaceri, pentru a avea mai multă acumulare la buget. Practic, i-a dat libertate să funcționeze. Exemplul ideal, Spania, care într-un an de zile a devenit cea mai dinamică economie europeană.

Ads

La noi, în schimb, guvernul a blocat posibilitatea de dezvoltare a întreprinzătorului român. Exemplul cel mai clar, faptul că s-au eliminat anumite facilități, în anumite ramuri care puteau trage economia în sus. Au fost eliminate pe o logică pur contabilă, în ideea de ‘hai să luăm ce se mai poate!’, ceea ce a condus la căderea celui mai dinamic sector al economiei românești, IT-ul. Construcțiile au căzut și ele. Avem o nesiguranță în zona imobiliară. De asemenea, agricultura cunoaște scăderi importante. S-au luat facilități din toate părțile, fără o perspectivă. Orice facilitate duce la mai multe venituri la buget, orice fel de impozitare mai mare duce la mai puține venituri la buget, chestiune cunoscută de 900 de ani în economie, dar care nu s-a aplicat la noi, iar lucrurile merg cum merg”, a mai punctat Coșea.

Personalul ineficient din guvern încă există, avertizează profesorul de macroeconomie. Astfel, pericolele pentru bugetul public persistă.

„Iar cei care au fost responsabili de politică, în loc să fie eliminați din cadrul guvernamental, au fost promovați, au devenit miniștri la sectoare foarte importante, la care nu s-a consemnat niciun progres. Mă refer la fondurile europene, unde suntem mult rămași în urmă. Doar 18% am reușit să accesăm din PNRR. PNRR-ul mai durează doi ani, până atunci ce facem? E o situație confuză pentru economia din România”, a mai transmis Mircea Coșea.

Ads

Adrian Negrescu: „De la 1 iunie 2025 ar putea fi stabilite noi creșteri de taxe”

Economia țării se clatină, iar după alegerile prezidențiale în România ar putea fi stabilită o nouă rundă de taxe și impozite, avertizează analistul economic Adrian Negrescu.

„Dacă România va performa la fel de slab cum a făcut-o în luna ianuarie, când a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din ultimii 20 de ani, probabil că majorarea taxelor și a impozitelor va deveni realitate începând cu 1 iunie anul curent. Creșterea TVA, creșterea taxelor pe salarii ar putea fi aplicată, din păcate, dacă statul va continua să atragă puțini bani din economie. Decizie cu dublu impact - pe lângă creșterea taxelor, am putea vorbi și despre un acord cu FMI, care ne-ar putea oferi un colac de salvare, având în vedere faptul că România se împrumută deja la cele mai mari dobânzi din Europa.

La cum arată perspectivele bugetare, mi-e teamă că de la 1 iunie ar putea fi stabilite noi creșteri de taxe, ca măsură de avarie menită să salveze cheltuielile bugetare, care în acest an ating cel mai ridicat nivel din istorie, 802 miliarde de lei, cu 10,3% mai mult decât anul trecut”, a declarat Negrescu, pentru Ziare.com.

Ținta anunțată de președintele interimar al României, pentru cheltuielile în domeniul apărării

Săptămâna trecută, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit, de asemenea, despre creșterea cheltuielilor în domeniul apărării.

„În 2023 am fost sub 1,5%. În 2024 am ajuns la peste 2,2%. Și, deci, există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielilor de apărare și există acest acord în aproape toate țările din Uniunea Europeană.

(...) Nu s-a stabilit un mandat imperativ pentru că ar impune niște constrângeri și nu ți-ar permite să te adaptezi la discuțiile care au loc. Cred că România are deja un buget de apărare crescut. Cred că el ar putea crește etapizat, într-un an, doi, să ajungă la 3%, dacă nu se impun alte creșteri sub presiune”, a precizat Bolojan, într-o conferință de presă.

Ads