Donald Trump, prima reacție după tentativa de asasinat: „Nu ne vom teme!". Momentele ce au urmat după atac VIDEO

Donald Trump a oferit prima reacție, în social media, în urma tentativei de asasinat a unui tânăr extremist pro-democrat.

„Numai Dumnezeu a fost cel care a împiedicat să se întâmple inimaginabilul. Nu ne vom TEME, ci în schimb vom rămâne rezistenți în credința noastră și sfidători în fața răutății”, a scris fostul președinte într-o postare pe Truth Social, rețeaua sa socială.

„Ne rugăm pentru recuperarea celor care au fost răniți și păstrăm în inimile noastre amintirea cetățeanului care a fost ucis într-un mod atât de oribil”, a declarat el, adăugând că este mai important acum ca niciodată „să rămânem uniți”.

„Îmi iubesc cu adevărat țara și vă iubesc pe toți și aștept cu nerăbdare să vorbesc Marii noastre Națiuni în această săptămână din Wisconsin”, a concluzionat candidatul favorit la cel de-al doilea mandat pentru Casa Albă.

În primul mesaj, Trump a mulțumit forțelor de ordine:

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!", a notat fostul președinte.

Cine este extremistul care a vrut să-l ucidă pe Donald Trump

Tânărul care a vrut să-l ucidă pe Trump a fost împușcat. În urma cercetărilor, s-a aflat că acesta transmitea mesaje de ură împotriva fostului președinte și că era un donator al Partidului Democrat.

Între timp, în urma episodului violent, candidatul Partidului Republican aproape că și-a asigurat cel de-al doilea mandat, este ferm convins sociologul Remus Ștefureac.

„Șansele de câștig ale lui Donald Trump cresc vertiginos", a declarat Ștefureac, la Digi 24.

This is the full clip. 1- shots on trump 2- ss returns fire 3- you hear “shooter is down” 4- they stand trump up 5- he asks to get his shoes 6- fist pumps and fight Truly unreal. pic.twitter.com/bhui8CcNUs — tyler hogge (@thogge) July 13, 2024

Cum a decurs tentativa de asasinat a lui Donald Trump: „Lasă-mă să mă încalţ!"

Fostul preşedinte Donald Trump a fost rănit sâmbătă seara în timpul mitingului său din Butler, Pennsylvania, în ceea ce FBI-ul spune că a fost o tentativă de asasinat. Atacatorul şi cel puţin un membru al publicului au murit, a declarat Secret Service, iar alţi doi participanţi sunt grav răniţi.

Trump vorbea când s-au auzit mai multe focuri de armă, nişte pocnituri scurte. Îşi prinde urechea şi se fereşte în timp ce agenţii Secret Service îl înconjoară.

„Jos, jos, jos", spune unul dintre ei.

Se aude o altă împuşcătură şi o femeie ţipă.

Apoi se aud mai multe voci ale agenţilor Secret Service - unul spune „Sus!", altul „Scările sunt gata, scările sunt gata".

Trump poate fi auzit spunând ceva, de asemenea, dar nu se aude ce.

Mai mulţi agenţi urcă pe scenă, unii având puşti de asalt. Susţinătorii lui Trump din fundal par şocaţi, în timp ce unii filmează scena cu telefoanele.

După ce au auzit că trăgătorul a fost doborât, Trump şi agenţii se ridică în picioare şi au următorul dialog:

Trump: „Lăsaţi-mă să mă încalţ, lăsaţi-mă să mă încalţ".

Agent: „Vă ţin, domnule, vă ţin, domnule."

Trump: „Lăsaţi-mă să mă încalţ".

Un alt agent, bărbat: „Aşteptaţi, vă sângerează capul".

Agent de sex masculin: „Domnule, trebuie să ne mutăm la..."

Trump: „Lasă-mă să mă încalţ!"

Un agent femeie spune „bine" înainte de a spune ceva despre pantofi.

Trump: „Stai, stai, stai".

Apoi ridică în aer pumnul spre mulţime şi rosteşte cuvântul "luptă" de trei ori - o mişcare întâmpinată cu urale de mulţime.

Trump şi echipa Secret Service se îndepărtează de podium şi se îndreaptă spre maşini, în timp ce mulţimea scandează „USA. USA. USA".

