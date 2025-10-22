Donald Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, însă întâlnirea cu Xi Jinping este sub semnul întrebării

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:46
Donald Trump FOTO Facebook/Donald J. Trump

Președintele american Donald Trump a declarat marți că se așteaptă să ajungă la un acord comercial 'bun' cu Beijingul la un summit al țărilor din Asia-Pacific care va avea loc săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez, Xi Jinping, s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP.

Președintele american în vârstă de 79 de ani și-a schimbat în repetate rânduri părerea cu privire la organizarea întâlnirii, care este programată să aibă loc în marja summitului APEC, forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud între 31 octombrie și 1 noiembrie.

'Vom obține un acord echitabil și cred că va fi o întâlnire foarte reușită. Cu siguranță, mulți oameni așteaptă asta', a declarat Donald Trump în fața unor senatori republicani la Casa Albă.

'Poate că asta nu se va întâmpla. Se pot întâmpla lucruri în care, de exemplu, cineva va spune 'Nu vreau să ne vedem, e prea agresiv', dar nu este chiar agresiv', a adăugat el imediat.

Miliardarul american a anunțat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, pentru ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menționat o călătorie în China la începutul anului viitor.

Dar pe 10 octombrie a amenințat că va anula discuțiile cu omologul său chinez și va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricții asupra pământurilor rare.

În ultimele sale declarații, Donald Trump pare să-și fi îndulcit din nou tonul, afirmând marți că întâlnirea va avea loc și că vizita sa în China 'destul de la începutul anului viitor' este 'oarecum stabilită'.

Xi Jinping nu este singurul lider cu care Donald Trump a fost recent în conflict.

Joi, el a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Ungaria în termen de două săptămâni pentru a discuta o soluție la războiul din Ucraina. Dar Casa Albă a declarat marți că nu este planificată nicio întâlnire în 'viitorul apropiat'.

