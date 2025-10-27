Donald Trump este așteptat în Japonia. Ce speră să obțină președintele SUA din turul asiatic

Preşedintele american Donald Trump îşi continuă turneul asiatic cu o vizită în Japonia, unde încearcă să consolideze alianţele strategice şi să pregătească terenul pentru o nouă rundă de negocieri comerciale cu China. Vizita sa, marcată de optimismul privind un posibil „acord bun” cu Beijingul şi de o bursă japoneză în creştere record, evidenţiază ambiţia liderului de la Washington de a-şi impune agenda economică şi diplomatică în Asia.

Preşedintele american a părăsit Malaysia după ce s-a bucurat pe reţeaua sa Truth Social că a semnat „acorduri importante privind comerţul şi pământurile rare” cu mai multe ţări asiatice, precum şi un „tratat de pace”, de fapt un acord de încetare a focului, între Cambodgia şi Thailanda.

Așteptat cu toate onorurile în Japonia

El ar trebui să fie primit cu toate onorurile şi la Tokyo, unde va ajunge în jurul orei 17:00 ora locală (08:00 GMT). Miliardarul în vârstă de 79 de ani va efectua apoi o „vizită de curtoazie” la împăratul Naruhito. Marţi, el se va întâlni cu noul prim-ministru japonez, Sanae Takaichi.

Japonia este relativ ferită de marea ofensivă protecţionistă a lui Donald Trump, care a impus taxe vamale asupra aliaţilor istorici ai Statelor Unite, la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, decât asupra rivalilor lor.

În cadrul unei prime convorbiri telefonice sâmbătă, şefa guvernului japonez i-a asigurat preşedintelui american că a stabilit „ca prioritate principală a guvernului său” consolidarea relaţiilor bilaterale, în special în domeniul securităţii. Preşedintele american, care are o abordare decisiv tranzacţională a diplomaţiei, doreşte să condiţioneze protecţia militară a Statelor Unite de eforturile depuse de aliaţii lor.

Zeci de mii de militari americani se află în Japonia

Aproximativ 60.000 de militari americani sunt staţionaţi în Japonia, iar Donald Trump va vizita marţi o parte dintre ei la bordul portavionului USS George Washington, în largul Yokosuka, la sud de Tokyo. Sanae Takaichi a anunţat că Japonia va majora bugetul apărării la 2% din PIB începând cu exerciţiul fiscal curent, care se va încheia la 31 martie, cu doi ani înaintea calendarului stabilit anterior.

În ceea ce priveşte comerţul, Washingtonul şi Tokyo au încheiat deja un acord în luna iulie.

Discuţiile de marţi ar putea aborda punctele rămase în suspensie, cum ar fi forma pe care o vor lua cele 550 de miliarde de investiţii japoneze prevăzute în Statele Unite.

Negocierile comerciale cu Coreea de Sud, unde preşedintele american se va deplasa miercuri, continuă şi ele.

Principalul dosar vamal încă deschis, a cărui miză depăşeşte cei doi protagonişti pentru a cuprinde întreaga economie mondială, este China.

Trump s-a angajat să reducă colosalul deficit comercial al Statelor Unite faţă de gigantul asiatic, dar se loveşte de complexitatea unei relaţii economice caracterizate atât de rivalitate, cât şi de interdependenţă.

Washingtonul se arată optimist cu privire la posibilitatea încheierii unui acord joi, înainte de expirarea, pe 10 noiembrie, a armistiţiului vamal.

Donald Trump ameninţa recent că va anula întâlnirea cu Xi Jinping şi că va majora şi mai mult taxele vamale, ca răspuns la restricţiile impuse de China asupra exporturilor în domeniul metalelor rare.

China deţine un cvasi-monopol asupra acestor materiale esenţiale pentru industria tehnologică.

