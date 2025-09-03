Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 08:05
803 citiri
Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro
Președintele SUA Donald Trump FOTO X/@Potus

Donald Trump a confirmat atacul asupra unei nave din Venezuela, care se îndrepta către SUA. Potrivit președintelui american, la bord se afla o încărcătură de droguri și un echipaj de traficanți declarat drept grupare teroristă.

Acțiunea militară din Caraibe a militarilor americani a fost un real succes, a transmis Donald Trump. Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

SUA vs. traficanții din Venezuela. Raportul atacului

11 membri ai presupusului grup infracțional organizat, aflați la bordul navei, au murit în urma atacului american, relatează presa internațională.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, susține că țara sa este „amenințată” de cele opt nave și submarinul american din preajma țării sale. Mai mult, oficialul sud-american a transmis că țara sa este pregătită „pentru lupta armată, pentru a-și apăra teritoriul național”. Însă liderii americani nu au declarat că au în plan să atace Venezuela.

În campaniile sale pentru alegerile prezidențiale, Donald Trump a criticat constant lipsa de acțiune a administrațiilor democrate - Biden și Obama în lupta cu traficanții de droguri.

Ce spune Nicolás Maduro despre o „debarcare americană”, după ce Trump a trimis nave de război în Caraibe. „Cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii”
Ce spune Nicolás Maduro despre o „debarcare americană”, după ce Trump a trimis nave de război în Caraibe. „Cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii”
'Nicio șansă' ca Statele Unite să invadeze Venezuela, a declarat joi, 28 august, președintele Nicolas Maduro, după ce Washingtonul a desfășurat cinci nave de război în Caraibe în scopul...
Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, în noaptea de marți spre miercuri, 3 septembrie, că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei...
#Donald Trump, #droguri, #Venezuela, #nicolas maduro , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. China „nu este intimidată niciodată de niciun tiran”, afirmă Xi Jinping. La parada de la Beijing au participat și Vladimir Putin cu Kim Jong Un FOTO/VIDEO
  2. Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro
  3. Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
  4. Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”
  5. Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța
  6. De ce legea pensiilor speciale privind magistrații ar urma să pice la CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Am identificat cel puțin 8 decizii”
  7. Atac aerian rusesc asupra Kievului. „Rămâneţi în adăposturi” FOTO
  8. Anul școlar începe cu un protest inedit: „Ne-am inspirat de la magistrați”. Replica liderilor sindicali, după cele mai recente controverse
  9. Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
  10. O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști