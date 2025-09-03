Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro

Donald Trump a confirmat atacul asupra unei nave din Venezuela, care se îndrepta către SUA. Potrivit președintelui american, la bord se afla o încărcătură de droguri și un echipaj de traficanți declarat drept grupare teroristă.

Acțiunea militară din Caraibe a militarilor americani a fost un real succes, a transmis Donald Trump. Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

SUA vs. traficanții din Venezuela. Raportul atacului

11 membri ai presupusului grup infracțional organizat, aflați la bordul navei, au murit în urma atacului american, relatează presa internațională.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, susține că țara sa este „amenințată” de cele opt nave și submarinul american din preajma țării sale. Mai mult, oficialul sud-american a transmis că țara sa este pregătită „pentru lupta armată, pentru a-și apăra teritoriul național”. Însă liderii americani nu au declarat că au în plan să atace Venezuela.

În campaniile sale pentru alegerile prezidențiale, Donald Trump a criticat constant lipsa de acțiune a administrațiilor democrate - Biden și Obama în lupta cu traficanții de droguri.

