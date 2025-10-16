Autoritățile din Los Angeles sabotează acțiunile lui Donald Trump. Au declarat stare de urgență ca să sprijine imigranții vizați de trupele federale

Donald Trump nu va fi încântat de sprijinul acordat imigranților FOTO X/@Pecaso20

Comitatul Los Angeles a declarat starea de urgenţă nu din cauza unei catastrofe naturale, ci pentru a proteja imigranţii vizaţi de raidurile poliţiei federale de imigrare (ICE) şi de politica dură promovată de Donald Trump. Măsura permite autorităţilor locale să ofere sprijin financiar şi juridic celor afectaţi, să suspende expulzările şi să transmită un semnal puternic de solidaritate către comunităţile de imigranţi.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor şi acordarea mai rapidă a ajutorului social, juridic şi financiar pentru migranţii afectaţi de politica lui Donald Trump.

„Avem familii întregi fără niciun ban pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locul de muncă”, a declarat Janice Hahn, una dintre responsabilele comitatului.

Pentru această democrată, este vorba de un răspuns „la frica, suferinţa şi haosul cauzate de aceste raiduri”.

„Doresc ca comunităţile noastre de imigranţi să ştie că suntem alături de ei în această situaţie de urgenţă (...) şi că înţelegem prin ce trec”, a spus ea.

Susţinătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranţilor fără acte, care s-au înmulţit în ultimele luni în Statele Unite, în special în marile oraşe conduse de democraţi, de la Chicago la Washington, trecând prin Los Angeles.

Acestea sunt efectuate, în majoritatea cazurilor, de agenţi mascaţi şi vizează, potrivit acestora, persoanele care vorbesc spaniola şi, în general, latino-americanii.

Administraţia Trump respinge categoric acuzaţiile de control pe bază de aspect fizic.

La începutul lunii iunie, Los Angeles a fost zguduit de ciocniri între poliţie şi manifestanţii care denunţau raidurile ordonate de guvern.

Donald Trump a răspuns trimiţând trupe militare la faţa locului.

