Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:16
277 citiri
Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

O curte de apel a stabilit luni că Donald Trump are puterea să desfăşoare Garda Naţională la Portland, un oraş democrat situat în vestul Statelor Unite, până la judecarea pe fond a dosarului, relatează AFP.

Curtea apreciază că ”probabil preşedintele şi-a exercitat în mod legal aurtoritatea statutară” trimiţând militari.

Curtea revine, astfel, asupra hotărârii unei judecătoare, în prima instanţă, de a bloca desfăşurarea în acest oraş din statul Oregon pe care Donald Trump l-a catalogat drept ”devastat de război”, o analiză respinsă de către autorităţile locale şi care a declanşat un val de critici.

Miliardarul republican anunţa la sfârşitul lui septembrie că intenţionează să trimită 200 de militari în oraş, o măsură foarte controversată, pusă în aplicare la Los Angeles, Washington şi Memphis şi pe care administraţia sa încearcă să o folosească şi la Chicago.

Manifestații în întreaga Americă

La Portland, numeroase manifestaţii au avut loc în ultimele luni împotriva politicii migraţiei preşedintelui, în jurul unei clădiri a Poliţiei Imigraţiei (ICE).

La aceste adunări, unii manifestanţi s-au deghizat în unicorni sau broaşte, iar forţele de ordine au folosit adesea gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Aceste tulburări pot fi gestionate uşor de către forţele de ordine locale, potrivit guvernatoarei Oregonului Tina Kotek, care exercită o autoritate comună cu preşedintele asupra Gărzii Naţionale din statul său şi care nu a considerat niciodată că este necesar să recurgă la aceşti militari.

”Nu există vreo insurecţie, nu există vreo ameninţare la adresa securităţii naţionale şi nu este nevoie de trupe militare în marele nostru oraş”, denunţa democrata la începutul lui octombrie.

O hotărâre periculoasă

O judecătoare i-a dat iniţial dreptate şi a blocat temporar trimiterea de trupe, deoarece nu există vreun ”pericol de rebeliune”.

Însă, în hotărârea lor de luni, doi dintre cei trei judecători ai curţii de apel au considerat că Donald Trump este îndreptăţit - nu pentru că există o rebeliune, ci pentru că preşedintele poate apela la Garda Naţională atunci când este ”incapabil, cu forţe regulate, să execute legile Statelor Unite”.

Acest cadru se aplică, în opinia lor, evenimentelor din jurul clădirii ICE de la Portland, unde manifestanţi se amestecă în activitatea Poliţiei Imigraţiei.

Această opinie este contestată ”cu vehemenţă” de către cea de-a treia judecătoare a curţii de apel, Susan Graber, care avertizează cu privire la o hotărâre periculoasă pentru întreaga Americă.

”Hotărârea de azi nu este doar pur şi simplu absurdă”, subliniază ea în avizul său contrar, adăugând că Portlandul nu poate fi considerat o ”zonă de război” atunci când manifestanţii poartă ”costume de găini”.

”Ea erodează principii constituţionale fundamentale”, insită judecătoarea, şi anume ”controlul suveran al statelor asupra miliţiilor şi drepturilor Primului Amendament al cetăţenilor de a se aduna şi a se opune politicilor şi acţiunilor Guvernului”.

Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a...
China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
Într-o confruntare economică globală, multe priviri se întorc spre China — nu doar ca gigant industrial, ci ca posibil arbitru al unui echilibru fragil între economii rivale. Deși...
#Donald Trump, #Ice, #migratie, #SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
ObservatorNews.ro
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pana de curent inainte de acumularea de gaze
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
  2. Compania energetică Naftogaz primește un sprijin crescut de la BERD: ”Cifrele economice sunt impresionante pentru o țară aflată în conflict”
  3. Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
  4. Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
  5. Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
  6. UE și dificultățile dreptului de veto. Este dispus blocul comunitar să facă un compromis în fața lui Viktor Orban pentru a facilita aderarea Ucrainei?
  7. Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate
  8. Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin
  9. Savanții schimbă totul despre creația lumii: Teoria Big Bang s-a petrecut altfel, fără precedent VIDEO
  10. Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?