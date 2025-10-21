Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului

O curte de apel a stabilit luni că Donald Trump are puterea să desfăşoare Garda Naţională la Portland, un oraş democrat situat în vestul Statelor Unite, până la judecarea pe fond a dosarului, relatează AFP.

Curtea apreciază că ”probabil preşedintele şi-a exercitat în mod legal aurtoritatea statutară” trimiţând militari.

Curtea revine, astfel, asupra hotărârii unei judecătoare, în prima instanţă, de a bloca desfăşurarea în acest oraş din statul Oregon pe care Donald Trump l-a catalogat drept ”devastat de război”, o analiză respinsă de către autorităţile locale şi care a declanşat un val de critici.

Miliardarul republican anunţa la sfârşitul lui septembrie că intenţionează să trimită 200 de militari în oraş, o măsură foarte controversată, pusă în aplicare la Los Angeles, Washington şi Memphis şi pe care administraţia sa încearcă să o folosească şi la Chicago.

Manifestații în întreaga Americă

La Portland, numeroase manifestaţii au avut loc în ultimele luni împotriva politicii migraţiei preşedintelui, în jurul unei clădiri a Poliţiei Imigraţiei (ICE).

La aceste adunări, unii manifestanţi s-au deghizat în unicorni sau broaşte, iar forţele de ordine au folosit adesea gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Aceste tulburări pot fi gestionate uşor de către forţele de ordine locale, potrivit guvernatoarei Oregonului Tina Kotek, care exercită o autoritate comună cu preşedintele asupra Gărzii Naţionale din statul său şi care nu a considerat niciodată că este necesar să recurgă la aceşti militari.

”Nu există vreo insurecţie, nu există vreo ameninţare la adresa securităţii naţionale şi nu este nevoie de trupe militare în marele nostru oraş”, denunţa democrata la începutul lui octombrie.

O hotărâre periculoasă

O judecătoare i-a dat iniţial dreptate şi a blocat temporar trimiterea de trupe, deoarece nu există vreun ”pericol de rebeliune”.

Însă, în hotărârea lor de luni, doi dintre cei trei judecători ai curţii de apel au considerat că Donald Trump este îndreptăţit - nu pentru că există o rebeliune, ci pentru că preşedintele poate apela la Garda Naţională atunci când este ”incapabil, cu forţe regulate, să execute legile Statelor Unite”.

Acest cadru se aplică, în opinia lor, evenimentelor din jurul clădirii ICE de la Portland, unde manifestanţi se amestecă în activitatea Poliţiei Imigraţiei.

Această opinie este contestată ”cu vehemenţă” de către cea de-a treia judecătoare a curţii de apel, Susan Graber, care avertizează cu privire la o hotărâre periculoasă pentru întreaga Americă.

”Hotărârea de azi nu este doar pur şi simplu absurdă”, subliniază ea în avizul său contrar, adăugând că Portlandul nu poate fi considerat o ”zonă de război” atunci când manifestanţii poartă ”costume de găini”.

”Ea erodează principii constituţionale fundamentale”, insită judecătoarea, şi anume ”controlul suveran al statelor asupra miliţiilor şi drepturilor Primului Amendament al cetăţenilor de a se aduna şi a se opune politicilor şi acţiunilor Guvernului”.

