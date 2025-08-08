Trump face pace între două foste republici sovietice care se urăsc de moarte. Tratatul se semnează azi, la Casa Albă. Putin nu a fost în stare

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 8 august, că va găzdui „un summit istoric al păcii”, la Casa Albă, între Azerbaidjan și Armenia.

Anunțul vine la zece zile după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat, într-o vizită în Azerbaidjan, să ajute la semnarea unui acord de pace între cele două țări din Caucaz. Armenia îi reproșează Moscovei că a abandonat-o în conflictul său cu Baku.

„Aștept cu nerăbdare să îl găzduiesc mâine, la Casa Albă, pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, pentru un Summit Istoric al Păcii. Aceste două națiuni au fost în război timp de mulți ani, ceea ce a dus la moartea a mii de oameni. Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, datorită „TRUMP”. Administrația mea a fost implicată de ceva timp în discuții cu ambele părți.

Mâine, președintele Aliyev și prim-ministrul Pashinyan se vor alătura mie la Casa Albă pentru o ceremonie oficială de semnare a păcii. Statele Unite vor semna, de asemenea, acorduri bilaterale cu ambele țări pentru a urmări împreună oportunități economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud. Sunt foarte mândru de acești lideri curajoși pentru că fac ceea ce trebuie pentru oamenii minunați din Armenia și Azerbaidjan. Va fi o zi istorică pentru Armenia, Azerbaidjan, Statele Unite și lume. Ne vedem”, a transmis Donald Trump.

Acordul preconizat ar putea pune capăt unor decenii de conflict și ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din întreg Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor ’90.

Înțelegerea a fost realizată după o vizită, la începutul acestui an, a trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, în capitala Azerbaidjanului, Baku, și după continuarea discuțiilor dintre părți.

Armenia și Azerbaidjan s-au confruntat timp de aproape patru decenii în lupta pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah. În perioada sovietică, regiunea, populată în mare parte de armeni, avea un statut autonom în cadrul Azerbaidjanului. Tensiunile mocnite dintre armenii creștini și azerii majoritar musulmani au escaladat pe măsură ce Uniunea Sovietică se destrăma.

Ce anunța Putin

Aflat în vizită în Azerbaidjan, președintele rus Vladimir Putin și-a oferit luni, 19 august, ajutorul în vederea semnării unui acord de pace cu Armenia, care îi reproșează Moscovei că a abandonat-o în conflictul său cu Baku, informează AFP.

"Dacă am putea face ceva pentru ca un acord de pace să fie semnat între Azerbaidjan și Armenia, am fi foarte fericiți", a declarat Putin într-o alocuțiune comună cu omologul său azer Ilham Aliyev, după întrevederea lor.

Putin a adăugat că după vizita sa în Azerbaidjan îl va contacta pe prim-ministrul armean Nikol Pașinian pentru "a-i împărtăși rezultatele discuțiilor" pe care le-a avut cu Aliyev.

Cele două țări rivale din Caucaz s-au confruntat în mai multe războaie. În septembrie 2023, Baku a recucerit enclava muntoasă Karabah în fața separatiștilor armeni care o controlau de decenii.

Estimând că Moscova a eșuat în a o proteja, Armenia caută de atunci să își aprofundeze relațiile cu țările occidentale, însă deocamdată fără a o rupe definitiv cu Rusia, aliatul său tradițional.

La finalul întrevederii sale cu Putin, Aliyev a afirmat la rândul său că securitatea în regiune depinde de cooperarea între Azerbaidjan și Rusia.

"Noua situație (începând din septembrie anul trecut) deschide noi perspective pentru stabilirea unei păci durabile în Caucazul de Sud", a continuat el.

Potrivit Kremlinului, această vizită este ocazia pentru cei doi lideri să abordeze "probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor de parteneriat strategic", precum și "probleme internaționale și regionale de actualitate".

Precedenta deplasare a lui Vladimir Putin în Azerbaidjan a avut loc în septembrie 2018. Această țară este un partener apropiat al Rusiei, dar și al Turciei, și un important furnizor de energie pentru țările occidentale.

