Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sugerat Partidului Republican să plătească datoriile democraților după alegeri.

„Sunt foarte surprins că democrații, care au dus o luptă grea și curajoasă în alegerile prezidențiale, strângând o sumă record de bani, nu au rămas cu mulți bani.

Acum sunt presați de furnizori și de alții. Orice am putea face pentru a-i ajuta în această perioadă dificilă, aș recomanda cu tărie ca noi, ca partid și de dragul unei unități extrem de necesare, să facem. Avem o mulțime de bani la dispoziție, deoarece cel mai mare atu al nostru în campanie a fost „Earned Media” (reclamă gratuită - n.r.), iar acest lucru nu costă foarte mult. Să facem America măreață din nou!”, a transmis Trump.

