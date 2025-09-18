Noua ambiție a lui Donald Trump în Afganistan. „Ar putea fi un breaking news”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 19:41
1818 citiri
Noua ambiție a lui Donald Trump în Afganistan. „Ar putea fi un breaking news”
Donald Trump Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în conferința de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.

„Ar putea fi un breaking news”, a spus președintele Trump.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a explicat el.

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950, devenind baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupația Afganistanului. SUA au moștenit baza când au răsturnat regimul taliban în 2001. Bagram devenise o ruină după ce a fost abandonată de sovietici, dar americanii au reconstruit baza, care a ajuns să aibă o suprafață de aproximativ 77 km pătrați. Pentru SUA și NATO, baza aeriană Bagram din Afganistan a fost epicentrul războiului împotriva talibanilor și al-Qaida timp de aproape 20 de ani. Forțele coaliției conduse de SUA s-au mutat acolo în decembrie 2001, iar baza a fost transformată într-o bază uriașă, capabilă să găzduiască până la 10 000 de soldați.

