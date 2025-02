Trump a primit un pager de aur cadou de la Benjamin Netanyahu. Semnificația darului VIDEO

În timpul vizitei de marți, 4 februarie, pe care premierul Israelului Benjamin Netanyahu a făcut-o în SUA la invitația lui Donald Trump, cei doi lideri mondiali și-au făcut și cadouri.

Netanyahu i-a oferi lui Trump un pager de aur și unul obișnuit, o referire la operațiunea clandestină care a zdruncinat gruparea teroristă Hezbollah.

„A fost o operațiune grozavă”, i-a răspuns Trump, potrivit Channel 12, scrie timesofisrael.com.

De asemenea, Trump i-a oferit lui Netanyahu o fotografie cu o dedicație și o inscripție: „Pentru Bibi, un mare lider”.

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn