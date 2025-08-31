Trump s-a plictisit de diplomație. Ia în calcul suspendarea negocierilor de pace în Ucraina. Pe cine dă vina Casa Albă. „Vom sta deoparte și vom privi”

Președintele american Donald Trump ia în calcul să lase deoparte, pentru moment, eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce apropiații săi dau vina pe Europa pentru refuzul Kievului de a face concesii suplimentare în vederea unui acord de pace, relatează Axios.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că președintele SUA se gândește serios să suspende inițiativele diplomatice legate de războiul Rusia–Ucraina „până când una dintre părți sau ambele vor arăta mai multă flexibilitate”.

„Vom sta deoparte și vom privi. Să se lupte o vreme și să vedem ce se întâmplă”, a comentat acesta.

Potrivit Axios, la Casa Albă există frustrare în legătură cu lipsa de rezultate după întâlnirea lui Trump cu liderul rus în Alaska, iar responsabilitatea este atribuită Europei, acuzată că descurajează Ucraina să accepte compromisuri suplimentare pentru a încheia războiul. La două săptămâni după summitul din Alaska, nu a fost înregistrat niciun progres concret în negocierile de pace, iar consilierii lui Trump consideră că vina nu aparține nici președintelui american, nici Moscovei.

Publicația notează că oficiali de la Casa Albă cred că unii lideri europeni susțin doar declarativ inițiativele de pace promovate de Trump, dar în realitate încearcă să submineze pașii făcuți după întâlnirea din Alaska. În cercul apropiat al președintelui există convingerea că tocmai europenii îi încurajează pe ucraineni să nu cedeze în privința teritoriilor și să aștepte condiții mai avantajoase, ceea ce ar face ca poziția Kievului să fie diferită fără implicarea lor.

„Europenii nu pot să prelungească acest război și să alimenteze așteptări nerealiste, în timp ce se așteaptă ca America să suporte costurile”, a declarat un înalt oficial american sub protecția anonimatului. Acesta a adăugat că „dacă Europa vrea să escaladeze acest război, decizia le aparține lor”.

O altă sursă a remarcat că „unii europeni continuă să trăiască într-o lume de basm, ignorând faptul că pentru a dansa tango e nevoie de doi parteneri”.

Surse de la Casa Albă susțin că pozițiile Marii Britanii și Franței sunt relativ constructive, dar critică atitudinea altor state europene importante, care ar vrea ca SUA să suporte cea mai mare parte a poverii războiului, fără să se implice direct.

Un oficial european implicat în negocierile privind războiul Rusia–Ucraina a declarat, surprins, că acuzațiile Washingtonului, conform cărora capitalele europene ar juca un „dublu joc” cu Trump, nu corespund realității.

