Coleg de partid al lui Donald Trump, predictie despre alegerile prezidentiale: "O infrangere in fata lui Joe Biden pare probabila"

'Sunt multe subiecte asupra carora noi nu suntem de acord', a subliniat Ben Sasse, senator de Nebraska, intrebat miercuri, 14 octombrie, despre relatiile sale cu presedintele american in cadrul unei conferinte cu alegatorii sai.In privinta acestor teme, miliardarul este 'mediocru, nu doar ca republican, ci si ca american', a spus el.Cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, o infrangere a lui Donald Trump 'pare probabila' in fata democratului Joe Biden , a apreciat Ben Sasse, care si-a exprimat temerea fata de o 'baie de sange in Senat pentru republicani', care controleaza in prezent camera superioara a Congresului.In aceasta inregistrare dezvaluita initial de publicatia online conservatoare Washington Examiner, senatorul conservator, care nu l-a sustinut pe Trump nici in 2016, enumera o lunga lista de critici.In mod special, senatorul Ben Sasse a criticat permisivitatea lui Donald Trump fata de dictatori, referindu-se la relatiile bune stabilite cu presedintele chinez Xi Jinping.'Modul in care ii ignora pe uiguri care literalmente se afla in lagare de concentrare in Xinjiang. El nu a ridicat un deget in numele locuitorilor Hong Kongului', a exclamat senatorul, adaugand:' In prezent, SUA isi tradeaza cu regularitate aliatii, sub conducerea sa'.In politica interna, Ben Sasse a criticat 'modul in care el trateaza femeile si cum arunca banii pe fereastra. El rade de evanghelisti pe la spatele lor, familia sa a profitat de presedintie ca de o oportunitate comerciala, a cochetat cu suprematistii albi', a adaugat acesta.Sasse, un conservator religios, a criticat de asemenea modul in care a fost gestionata pandemia de coronavirus, pe care - spune el - presedintele american 'a refuzat luni de zile sa o ia in serios'.'Eu nu cred ca modul in care el a gestionat criza de COVID-19 a fost rezonabil, responsabil sau corect', a conchis senatorul republican.