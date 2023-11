Donald Trump s-a dat din nou in spectacol - a jignit o contracandidata

Candidatul republican pentru Casa Alba, Donald Trump, s-a dat din nou in spectacol, jingind-o pe una dintre colegele sale de partid, aflata de asemenea in cursa prezidentiala.

Trump si-a batut joc de felul in care arata contracandidata sa Carly Fiorina, in cadrul unui interviu acordat revistei Rolling Stone: "Uitati-va la fata aceea. Ar vota cineva pentru asa ceva?", scrie Raw Story.

"Puteti sa va imaginati asta, fata viitorului nostru presedinte? Adica, este femeie si nu ar trebui sa spun lucruri urate, insa serios, prieteni, haideti. Suntem seriosi", a spus Donald Trump.

Dupa ce i-a umilit pe imigranti, Donald Trump vrea ca America sa primeasca refugiati sirieni

Trupa R.E.M. il ataca dur pe Trump: Clovnul Portocaliu e infometat de putere

Comentariile miliardarului american, aparute in paginile revistei Rolling Stone vizeaza singura femeie din randurile republicanilor care a intrat in cursa pentru Casa Alba.

Potrivit faimoasei publicatii, Trump, care conduce in sondaje in ce ii priveste pe candidatii republicani, a facut comentariile in timp ce o urmarea pe Fiorina la televizor.

In replica, Fiorina, fost sef al Hewlett-Packard, a spus, intr-un interviu pentru Fox News, ca vede afirmatiile lui Trump drept "foarte serioase".

"Poate, doar poate, il irit un pic, deoarece urc in sondaje", a mai spus candidata republicana.

Ads