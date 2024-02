Reactia lui Donald Trump dupa ultimul discurs despre starea natiunii al lui Obama

Republicanul Donald Trump, candidat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, a criticat discursul despre starea natiunii al lui Barack Obama, sustinut marti seara de presedintele american.

Intr-un discurs in care deseori pare ca il vizeaza pe Donald Trump, Obama a spus ca are o "incredere incredibila" in tara sa si in cetatenii tarii inainte de alegerile din luna noiembrie, relateaza ITV.

Ultimul discurs despre starea natiunii: Obama vinde optimism unei Americi nervoase (Video)

In schimb, Trump a scris pe contul sau de Twitter ca ultimul discurs despre starea natiunii din partea actualului lider de la Casa Alba a fost "plictisitor, lent, letargic - foarte greu de urmarit!".

Omul de afaceri este considerat favoritul Partidului Republican pentru a se confrunta cu democrata Hillary Clinton pentru a-l inlocui pe Barack Obama.

Ads

Obama, ultimul discurs despre starea natiunii: Statul Islamic si frica indusa de Trump americanilor

"Sapte ani de progres. Trebuie sa construim pe ei - nu sa mergem inapoi", a scris si Hillary Clinton, pe Twitter, multumindu-i lui Obama.

Presedintele american Barack Obama a tinut, marti, al saptelea si ultimul discurs despre starea natiunii. Intr-o alocutiune incarcata de emotie, Obama a facut o sinteza a celor doua mandate la Casa Alba.

Primul lider afro-american al Americii a invocat speranta si optimismul cu privire la destinul tarii si si-a marturisit regretul ca nu a reusit sa reconcilieze cele doua tabere politice principale.

Obama le-a cerut americanilor sa respinga politica divizata si teama ce au zguduit campania electorala pentru a-i gasi un succesor si sa construiasca o natiune "cu ochii limpezi si inima mare".

Destinul Americii, a spus politicianul, este pus in pericol de un sistem politic care se scalda in rautate, blocaj si este subjugat de cei bogati si puternici.