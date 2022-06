Trump, contestat de elitele republicane: "Votez cu Hillary Clinton, decat sa fie el presedintele SUA"

Elitele republicane sunt din ce in ce mai ingrijorate de riscul ca Donald Trump sa fie candidatul lor la presedintia Statelor Unite si exista chiar voci in randul conducerii formatiunii care spun ca, daca acest lucru se va intampla, vor vota cu Hillary Clinton.

Intr-un interviu acordat pentru CNN de fosta guvernatoare a New Jersey, Christine Todd, aceasta a explicat atmosfera actuala de la varful formatiunii republicane, informeaza News.ro.

"Americanii sunt frustrati, sunt nervosi, sunt furiosi, deoarece Congresul a fost disfunctional in ultimii ani, iar administratia nu a oferit tipul de conducere pe care si-l doreau multi oameni. Ei nu cred suntem intr-o situatie mai buna in prezent, nu cred ca suntem mai in siguranta, economia nu este in stare mai buna, daca trebuie sa ai doua slujbe pentru a ramane unde esti, deci vor schimbare si reactioneaza impulsiv. De aceea se orienteaza spre Bernie Sanders si spre Donald Trump", spune ea.

Todd a insistat, insa, ca americanii trebuie sa isi dea seama care este realitatea in legatura cu Donald Trump: faptul ca nu este de incredere, ca este periculos si ca discursul sau alimenteaza diviziunile.

"Chiar si in procesul de candidatura la aceasta functie (presedinte - n.red.) ii face rau Americii, nu numai Partidului Republican, partidul meu, face rau tarii", a avertizat ea.

In aceste conditii, daca Trump si Clinton ar ajunge la alegerile prezidentiale din 8 noiembrie, fosta guvernatoare republicana a anuntat ca o va vota pe fosta sefa a diplomatiei, chiar daca asta inseamna o continuare a administratiei democrate.

"Nu as absenta (de la vot - n.red.) si nu as vota pentru Donald Trump (...). Daca as crede ca Donald Trump are sanse sa castige, iar Hillary Clinton este contracandidatul (...), as vota pentru ea", a spus ea. "As prefera asta, decat ca cineva ca Donald Trump (la putere - n.red.), pentru ca, in mod clar, nu intelege relatiile internationale, nu isi da seama ca nu ii poate obliga pe toti sa fie de acord cu el, nu poate concedia Congresul, nu poate concedia restul lumii, nu poate concedia Curtea Suprema sau birocratii din Guvernul federal. Lucrurile nu merg asa si cred ca ar fi un dezastru", a adaugat liderul republican.

Intrebata daca nu cumva este, intr-o oarecare masura, chiar vina elitelor republicane, care au incurajat furia alegatorilor in ultimii ani, ca un candidat atat de controversat precum Donald Trump a obtinut rezultate atat de bune, fosta guvernatoare a admis ca este. "Am pus mult prea mult acces pe furie, dar acest lucru este valabil pentru ambele tabere. Atat democratii, cat si republicanii, sunt tot mai partinitori", ceea ce se vede in blocajele din Congres, a explicat ea.

"Multi oameni nu l-au luat in serios. Trebuie sa spun ca la inceput nici eu nu am crezut ca va rezista atat de mult timp", a marturisit fosta guvernatoare.

Trump a obtinut marti, de Super Tuesday, victoria in sapte state din cele 11 puse in joc, ceea ce il apropie si mai mult de a obtine investitura partidului sau.

In acesta conditii, ranile adanci generate in partid de candidatura sa s-au accentuat, cu atat mai mult cu cat omul de afaceri a flirtat in ultima perioada cu grupari si organizatii rasiste si extremiste.

Anterior, presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, candidat republican la vicepresedintie din 2012, l-a criticat pe Trump pentru ca nu a respins intr-un interviu pentru CNN sustinerea oferita de Ku Klux. Omul de afaceri sustine ca a fost o problema la casca si din aceasta cauza nu s-a dezis de organizatia rasista.

Marti seara, dupa inchiderea urnelor la Super Tuesday, a dat asigurari ca nu este apropiat de extremisti, dar a profitat de ocazie si pentru a-l ameninta pe Ryan.

"Nu il cunosc bine pe Paul Ryan, dar sunt singur ca ma voi intelege bine cu el. Iar daca nu va fi asa, el va fi cel care va plati scump, ok?", a spus Trump.

Spre disperarea criticilor fostei vedete de televiziune, rezultatele de marti nici nu le-au dat sperante de victorie rivalilor lui Trump, senatorii Marco Rubio si Ted Cruz, dar nici nu i-au demoralizat suficient incat sa isi uneasca fortele impotriva favoritului.

Aceasta inseamna ca Trump va infrunta, probabil, in primarele critice din Ohio si Florida de la 15 martie, tot o opozitie divizata, ceea ce i-ar putea permite sa obtina un avans care sa nu mai poata fi recuperat de restul. In scrutinele din Ohio Si Florida castigatorul ia toti delegatii pusi in joc.

