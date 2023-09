Donald Trump ca presedinte ar putea schimba imaginea Americii si rolul jucat de aceasta pe scena mondiala, iar in multe cazuri Congresul si instantele ar avea prea putina putere ca sa-l controleze.

Multe institutii din Statele Unite au o autoritate limitata in zone in care candidatul republican la alegerile prezidentiale si-a facut clare intentiile. Trump chiar ar putea sa ordone deportari in masa, sa reia tortura detinutilor sau sa renunte la acoruri comerciale de lunga durata, se arata intr-un articol publicat pe site-ul Washington Post si semnat de echipa editoriala a ziarului.

Iata cum se gandeste Donald Trump sa-i tortureze pe suspectii de terorism

Insa dimensiunile pagubelor pe care le-ar putea provoca presedintele Trump nu pot fi imaginate sau anticipate pe deplin.

Democratia depinde intr-o anumita masura si de modul in care liderii se raporteza la normele, traditiile si valorile civice dintr-o tara. Trump si-a manifestat clar dispretul fata de valorile, normele si traditiile din SUA, scrie Washington Post.

Ads

Citeste mai multe despre noua controversa creata de Donald Trump:

Ads

Donald Trump dispretuieste presa, isi ameninta adversarii, se ia de justitie, denigreaza religii si natiuni intregi, nu face diferenta intre interesele personale si interesul public, ascunde informatii care ar trebui dezvaluite si spune minciuni, noteaza jurnalistii americani.

Daca va obtine puterea imensa a unui presedinte american, ce ar putea face un astfel de om? Raspunsul sincer este ca nimeni nu poate sti exact.

In incercarea de a afla care este pericolul, Benjamin Wittes de la Brookings Institution a explicat de ce americanii nu se pot baza pe institutii sa ii protejeze de un lider cu dispret pentru democratie, dar, pana la urma, un lider ales.

"In cele din urma, intreaga ramura executiva este coruptibila de catre o singura persoana, pentru ca, din punct de vedere constitutional, ramura executiva este o persoana. Toti ceilalti sunt doar bratele, mainile si degetele acestei persoane. Asta inseamna ca, in timp, ramura executiva sub Donald Trump va deveni Donald Trump", a explicat Wittes pe blogul Lawfare.

Ads

Avand in vedere ca Trump este un om care se supara repede si care nu se poate controla, e normal sa te gandesti la posibilitatile extreme, arata jurnalistii Washington Post.

Pana la urma, presedintele are puterea de a ordona orice, de la atacuri cu drone pana la schimbari in politica de supraveghere a SUA si chiar atacuri nucleare.

Afla mai multe despre pericolul nuclear sub presedintia lui Trump:

Alte puteri vin cu alte pericole. Procurorii americani au posibilitatea sa decida daca investigheaza sau nu un caz, deci nu pot fi obligati, iar Trump este cel care va numi seful Departamentului de Justitie si o serie de noi procurori.

Ads

Aceste numiri vor trebui confirmate de Senat, insa nu este exclus ca la conducerea Departamentului de Justitie sa ajunga guvernatorul statul New Jersey Chris Christie - care a inchis un pod si a creat ambuteiaje uriase, ca sa se razbune pe un primar - sau ca la sefia Departamentului de Securitate Interna sa fie Newt Gingrich, sustinator al lui Trump, care a militat pentru expulzarea oricarui american care crede in legea islamica sharia.

Este interesant si cum si-ar folosi presedintele Trump puterile in ceea ce priveste presa, in conditiile in care miliardarul i-a numit in repetate randuri pe jurnalisti "imbecili", "scarbosi" si "gunoaie" si a interzis institutiilor mass-media care l-au jignit sa participe la evenimentele sale.

Totodata, Trump a propus modificarea legislatiei, astfel incat sa-i poata da in judecata pentru calomnie pe jurnalistii care scriu lucruri "negative" despre el.

Da, Congresul are puterea sa inlature un presedinte care incalca legea. Dar, avand in vedere ca republicanii au sustinut un candidat atat de nepotrivit, intrebarea este cat de departe va putea sa ajunga Trump pana sa fie oprit. Cate pagube va putea produce pana atunci?

Jurnalistii Washington Post sustin ca au incredere in integritatea institutiilor federale, in faptul ca sistemul din SUA este solid si in corectitudinea poporului american, insa toate acestea pot fi puse la incercare ca niciodata in trecut in timpul presedintiei lui Donald Trump. Iar America nu ar trebui supusa unui asemenea risc.

Desi contracandidata sa, democrata Hillary Clinton, conduce in sondaje pentru moment, ramane de vazut ce se va intampla si dupa cea de-a doua dezbatere prezidentiala care va avea loc duminica seara.