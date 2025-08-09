Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”

Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în Alaska, pe 15 august, pentru a discuta despre soarta Ucrainei. Din primele informații, președintele rus nu renunță la absolut niciuna dintre cererile lui față de Ucraina, în timp ce Donald Trump încearcă să extragă ceva concesii de la omologul lui de la Moscova. Putin vrea integral toate cele cinci regiuni ucrainene anexate de Rusia (Crimeea, Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Doar Crimeea o controlează complet, n.r.) ca să accepte un armistițiu. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, ar fi înțeles greșit că Putin i-a spus că este gata să renunțe la ultimele două, dacă le primește pe celelalte trei.

Foarte mulți analiști occidentali se tem că Donald Trump nu este pregătit pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. Deși a scris bestseller-ul „The Art of the Deal”, președintele SUA este obișnuit cu negocieri comerciale, unde ambele părți sunt rezonabile și gata să facă concesii, ca să obțină un acord echitabil. În schimb, liderul rus este un produs al școlii KGB, învățat să obțină fix ce își dorește, fără să dea înapoi.

Stilul sovietic de negocieri este cunoscut de decenii și este folosit și în Rusia de astăzi, unde eșaloanele superioare ale statului sunt pline de oameni instruiți de URSS.

Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei și actualmente șefă a diplomației europene, a crescut în URSS și a avertizat că rușii cer și Luna de pe cer ca să obțină ceva ce, adesea, este mai mult decât își doresc cu adevărat. Kallas a avertizat Vestul în repetate rânduri că școala moscovită de negocieri este complet diferită de cea occidentală.

„Dacă ne gândim să le oferim ceva, atunci ei vor obține ceva ce nu aveau înainte. L-am citat de mai multe ori pe Andrei Gromîko, fost ministru de Externe al URSS, care a explicat tacticile de negociere ale Uniunii Sovietice. Sunt trei lucruri: în primul rând, ceri totul. Nu te rogi, ceri cu putere ceva ce nu a fost al tău vreodată; în al doilea rând, dai ultimatumuri, adică ameninți; în al treilea rând, nu cedezi, pentru că tot timpul se găsește vreunul prin Vest care să îți dea ceva. La final, vei avea o treime sau chiar jumătate din ceva ce nu aveai înainte. Trebuie să ținem minte asta tot timpul”, explica Kaja Kallas în 2022, în timpul unui interviu, când era premier al Estoniei.

