"Cartea de aur" prin care Donald Trump vrea să atragă miliardarii în SUA. Costă 5 milioane de dolari. ”Cunosc anumiţi oligarhi ruşi care sunt nişte oameni foarte buni” VIDEO

Statele Unite se pregătesc să lanseze în curând vânzarea de titluri de reședință permanentă, denumite „cărți de aur Trump”, inspirate de modelul cărților verzi. Acestea vor fi disponibile pentru aproximativ cinci milioane de dolari, a anunțat noul președinte american, Donald Trump, potrivit AFP.

”Oamenii bogaţi vor veni în această ţară cumpărând această carte”, declară presei, la Casa Albă, miliardarul.

”Ei vor fi bogaţi şi vor avea succes şi vor cheltui mulţi bani şi vor plăti multe impozite şi vor angaja multă lume”, dă asigurări locatarul Casei Albe.

Oligarhii ruşi - majoritatea sancţionaţi de către Stele Unite după invazia Ucrainei de către Rusia - se vor putea înscrie în acest program.

”Cunosc anumiţi oligarhi ruşi care sunt nişte oameni foarte buni”, a declarat Donald Trump. ”Este posibili ca ei să fie eligibili”, a adăugat el.

Un program asemănător celui anunţat marţi - EB-5 - există deja în Statele Unite. O carte verde (LPRs) de rezident permanent poate fi obţinută de către cetăţeni străini care investesc anumite sume în Statele Unite,

Însă, potrivit secretarului american al Comerţului, Howard Lutnick, acest program este prea fraudat şi reprezintă ”un mijloc de a obţine un card verde ieftin”.

El anunţă, astfel, că Statele Unite pun capăt acestui program EB-5.

”Îl vom înlocui cu «cartea de aur Trump»”, anunţă secretarul Comerţului, în Biroul Oval, alături de noul preşedinte - care a făcut campanie în 2024 în favoarea unei înăspriri a restricţiilor impuse imigraţiei clandestine.

Potrivit preşedintelui american, ”cartea de aur” va permite ”venirea unor oameni din informatică care să creeze locuri de muncă, oameni de foarte înalt nivel”.

”Cred că întreprinderiile vor plăti pentru ca să aducă oameni”, a declarat el. ”Deci, Apple şi toate întreprinderile care vor ca să aducă oameni să muncească pentru ei vor putea să cumpere o carte”, a adăugat Donald Trump.

Miliardarul a pecizat că titularii cărţii nu vor fi cetăţeni.El a lăudat faptul că aceştia vor plăti, cu toate acestea, impozite în Statele Unite.

El estimează că Statele Unite ar putea beneficia de ”vânzarea poate a unui milion dintre aceste cărţi, poate mai mult decât atât”.

