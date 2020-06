Solicitarea administratiei Trump, respinsa de judecator: cartea lui John Bolton, fostul consilier prezidential, va putea fi scoasa pe piata

Ziare.

Bolton si-a pus tara in pericol si a facut sa apara un risc legat de siguranta nationala, dar guvernul nu a reusit sa demonstreze ca o interdictie ar impiedica daune ireparabile, a spus Royce Lamberth. "Astfel, solicitarea sa este respinsa", a adaugat Lamberth.Judecatorul a mentionat ca deja continutul cartii este cunoscut, fragmente aparand in presa. In plus, peste 200.000 de exemplare au fost trimise deja la librarii de pe teritoriul SUA.Lamberth a adaugat insa si ca Bolton nu pare sa fi cerut autorizatia scrisa a Casei Albe inainte de publicarea cartii, care ar fi certificat faptul ca in carte nu exista "informatii clasificate". Donald Trump a reactionat pe Twitter , el considerand ceea ce s-a intamplat o victorie, in contextul precizarilor judecatorului si faptului ca este deja cunoscut continutul cartii. "Bolton a incalcat legea si i s-a spus asta, iar pretul va fi unul mare. Ii place sa lanseze bombe asupra oamenilor si sa ii omoare. Acum bombele vor cadea pe el", a notat Trump.John Bolton, fost consilier al lui Trump, urmeaza sa-si lanseze marti o carte de memorii in care il prezinta pe Donald Trump inapt de functia de presedinte si il acuza de faptul ca a cerut ajutorul omologului sau chinez Xi Jinping pentru a fi reales in noiembrie. Potrivit presei Bolton prezinta, in cartea sa de memorii "The Room Where It Happened", un presedinte prost sfatuit, fascinat de autocrati si obsedat de r