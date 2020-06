Trump afirma ca fostul sau consilier Bolton va plati ''scump'' pentru cartea sa. Un judecator a respins cererea administratiei de a bloca lansarea pe piata

Ziare.

"Bolton a incalcat legea, a fost denuntat si invinuit ca a facut acest lucru, cu un pret foarte scump de platit. Ii place sa lanseze bombe asupra oamenilor si sa-i ucida. Acum, bombele vor cadea pe el!", a scris presedintele pe Twitter Presedintele american a reactionat afirmand ca fostul sau consilier pentru securitate nationala va plati un "pret foarte mare" pentru ca si-a publicat lucrarea fara autorizarea Casei Albe.Un judecator american tocmai a respins cererea guvernului american de a bloca lansarea pe piata a acestei carti explozive.John Bolton "a pus in pericol securitatea nationala a Statelor Unite'' si ''si-a pus tara in pericol", a subliniat judecatorul Curtii Federale din Washington , Royce Lamberth, in decizia sa.Fostul consilier al lui Donald Trump, calificat drept tradator joi de secretarul de stat Mike Pompeo, considera ca magnatul imobiliar este inapt pentru functia prezidentiala si il acuza in special ca ar fi cerut ajutor omologului sau chinez Xi Jinping pentru a fi reales in noiembrie, intr-o carte cu dezvaluiri despre presedintele Statelor Unite si anturajul acestuia. Casa Alba a angajat o procedura judiciara pentru a incerca sa blocheze aparitia cartii intitulate 'The Room Where It Happened', care ar urma sa vada lumina tiparului saptamana viitoare.