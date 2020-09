Trump i-a spus unei foste purtatoare de cuvant la Casa Alba "sa se sacrifice pentru echipa" dupa ce Kim Jong-un i-a facut cu ochiul

"Kim Jong-un s-a dat la tine!", a glumit Trump, incantat, potrivit scrierilor lui Sanders.Sarah Sanders provine dintr-o familie republicana importanta - tatal ei, Mike Huckabee, a candidat pentru nominalizarea la Casa Alba in 2008 si 2016 - si, aparent, doreste sa devina guvernator al statului Arkansas.Cartea este un elogiu adus presedintelui de un adept loial si are subtitlul "Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House".Totusi, ea descrie in cartea sa comportamentul grosolan si misogin al presedintelui si al consilierilor principali, ceea ce i-ar putea face sa tresara pe cei din campania prezidentiala actuala, mai ales ca Trump se afla in urma democratului Joe Biden in optiunile de vot ale femeilor.Despre incidentul cu Kim, pe care Trump l-a curtat asiduu in primii doi ani ai presedintiei lui, Sanders a povestit cum liderul nord-coreean a acceptat "sovaitor" un Tic Tac din partea presedintelui care, "dramatic, a suflat in aer pentru a-l reasigura pe Kim ca era vorba despre o bomboana mentolata" si nu ceva otravitor.Cei doi au vorbit despre sport, inclusiv fotbal feminin, apoi, scrie Sanders, ea a remarcat faptul ca liderul nord-coreean "se holba" la ea."Am avut un contact vizual direct si Kim a dat din cap si a parut ca imi face cu ochiul. Am fost inmarmurita. Am lasat repede privirea si am continuat sa iau notite".Mai tarziu, in limuzina prezidentiala, Sanders i-a povestit lui Trump si sefului de cabinet al lui de la acel moment, John Kelly."Kim Jong-un s-a dat la tine! S-a dat!", a spus Trump. Sanders a mai scris ca i-a replicat ca nu asta a vrut sa spuna: "Domnule, va rog sa incetati". Kelly l-a sustinut pe Trump si presedintele a glumit: "Ei bine, Sarah, asta rezolva lucrurile. Vei merge in Coreea de Nord si te vei sacrifica pentru echipa! Sotul si copiii tai iti vor simti lipsa, dar vei fi un erou pentru tara ta!".Trump si Kelly, a mai precizat ea, "au ras in hohote" apoi.Donald Trump s-a intalnit cu Kim de trei ori - in Singapore, in Hanoi si in zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Nu a reusit sa il convinga pe Kim sa renunte la armele nucleare, fapt despre care Sanders scrie ca ar necesita un miracol. De fapt, potrivit expertilor, Phenianul si-a consolidat arsenalul. Criticii lui Trump sustin ca aceasta apropiere de Kim a daunat relatiilor cu aliati cheie, inclusiv cu Seulul.Sarah Sanders a descris si alte aspecte ale politicii lui Trump privind Coreea de Nord, inclusiv interactiunea cu Dennis Rodman, fost star NBA care are o relatie apropiata cu Kim, si eliberarea, in mai 2018, a trei studenti americani retinuti la Phenian. Ea nu a mentionat insa nimic despre Otto Warmbier, student din Ohio retinut in Coreea de Nord inainte de a fi eliberat in iunie 2017, in coma, prezentand urme evidente de tortura. Barbatul in varsta de 22 de ani a murit la scurt timp dupa ce a fost adus in SUA.Desi Trump a recunoscut la Hanoi ca "niste lucruri foarte rele i s-au intamplat lui Otto", el a completat: "Kim imi spune ca nu a stiut despre asta si il cred pe cuvant".