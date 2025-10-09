Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump merge din nou la control medical. Ce probleme de sănătate ar putea avea

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 07:25
Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump merge din nou la control medical. Ce probleme de sănătate ar putea avea
Liderul de la Casa Albă, în vârstă de 79 de ani, va efectua vineri, 10 octombrie, o vizită medicală anuală de rutină la Spitalul Militar Walter Reed, potrivit anunțului făcut de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. Verificarea are loc în contextul atenției sporite asupra stării sale de sănătate, după ce în vară Casa Albă a confirmat că Trump suferă de o insuficiență venoasă.

Preşedintele american a efectuat deja o primă vizită medicală în aprilie. În urma acestei vizite, el a fost declarat într-o ”stare de sănătate excelentă”, potrivit unui buletin al medicului preşedinţiei, Sean Barbabella.

Casa Albă anunţa în iulie că Donald Trump suferă de o insuficienţă venoasă, o problemă de circulaţie sangvină care antrenează o acumulare de sânge în membrele inferioare.

La acea vreme, Karoline Leavitt răspundea unor speculaţii despre o eventuală problemă de sănătate a preşedintelui republican, după publicarea unor fotografii care surprindeau echimoze pe mâinile miliardarului.

Ea dădea asigurări atunci că ele erau consecinţa unor ”strângeri frecvente de mână” şi luării de aspirină ”în cadrul unei prescripţii preventive cardiovasculare standard”.

Problema sănătăţii şefului statului american a devenit extrem de sensibilă la sfârşitul preşedinţiei lui Joe Biden care, la încheierea mandatului, la vârsta de 82 de ani, părea să aibă un mers tot mai rigid şi o vorbire tot mai neclară, în timp ce adversarul său dădea impresia unei vigori fizice mai mari.

Donald Trump nu bea alcool şi nu fumează, însă nu-şi ascunde slăbiciunea faţă de băuturi carbogazoase şi mâncarea lanţurilor fast-food.

