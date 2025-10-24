Trump a actualizat istoricul Casei Albe. Informații compromițătoare despre Biden, Obama și Clinton, publicate pe site-ul oficial: „Droguri, extremiști și LGBT” VIDEO

Casa Albă a publicat pe site-ul oficial istoria clădirii, un bun prilej pentru ca președintele Donald Trump să ridiculizeze adversarii politici: Biden, Obama și Clinton.

Administrația americană a postat istoricul clădirii în contextul în care corpul estic al acesteia a fost demolat, pentru a face loc unui alt imobil. Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume”, dărâmarea cu adevărat a acestei aripi era cea mai bună soluţie”.

În această clădire cu două etaje se aflau saloane şi birouri ale Primei Doamne şi colaboratorilor săi. În locul imobilului, Donald Trump rămâne convins de ideea sa de a construi „una dintre cele mai frumoase săli de bal din lume”. Lucrările nu vor fi efectuate din bani publici. Trump a asigurat că demolările și ridicarea noului corp se va face din surse private, inclusiv de la afaceriști „patrioți”.

Biden, Obama și Clinton, „trollați” de către Trump

Cu acest prilej, pe site-ul oficial al Casei Albe, a fost publicată o scurtă istorie a imobilului, de la 1791 până în prezent, ce conține și episoade controversate. Printre ele, „Scandalul Bill Clinton”, din 1998, despre care Casa Albă menționează:

„Aventura președintelui Bill Clinton cu stagiara Monica Lewinsky a fost dezvăluită, generând la adresa Casei Albe investigații privind sperjurul. Întâlnirile din Biroul Oval au alimentat punerea sub acuzare pentru obstrucționarea justiției”.

Apoi, pe site se face referire la un alt episod controversat, „Vizita Frăției Musulmane” din 2012, ce l-a avut protagonist pe un alt președinte al Partidului Democrat, Barack Obama. Omaba este înfățișat cu un turban pe cap:

„Obama găzduiește membri ai Frăției Musulmane, un grup care promovează extremismul islamist și are legături cu Hamas. Frăția Musulmană este o organizație teroristă desemnată de aproape o mulțime de națiuni”.

Apoi, „Cocaina descoperită” - un episod din 2023 a fost trecut în revistă de către Donald Trump, ce face referire la Administrația Biden, tot democrată, cu fiul fostului președinte, controversatul Hunter Biden.

„În timpul Administrației Biden, un agent al Serviciului Secret al SUA a descoperit o pungă mică de plastic cu fermoar, conținând cocaină, în holul de intrare al Aripii de Vest. Speculațiile au indicat spre Hunter Biden, un consumator de droguri recunoscut. Dovezi suplimentare includ un laptop confiscat în 2019, care conține fotografii cu consum frecvent de droguri, alături de e-mailuri despre afaceri internaționale (Ucraina, China) care îl implică pe tatăl său, Joe, în perioada când era vicepreședinte”.

În plus, pe site-ul Casei Albe se face referire la „Ziua Vizibilității Trans”, din timpul Administrației Biden-Harris.

„Administrația Biden/Harris a găzduit persoane transgender la Casa Albă în 2023 și a proclamat 'Ziua Vizibilității Transgender' în aceeași zi cu Duminica Paștelui, în 2024”, se mai arată pe site-ul Casei Albe.

Planul lui Trump pentru Casa Albă

La final, după prezentarea episoadelor menționate, pe site-ul Casei Albe se arată planul administrației actuale și ultimele realizări:

„În martie 2025, președintele Donald Trump a inițiat o renovare finanțată privat a Biroului Oval, încorporând filigran de aur, portrete istorice și sculpturi personalizate inspirate de moșia sa Mar-a-Lago. Finalizată până în august 2025, actualizarea a îmbunătățit estetica încăperii cu un decor elegant cu accente de aur, creând un cadru rafinat pentru întâlniri de nivel înalt și prezentând America drept cea mai mare națiune din istorie.

Renovările Aripii de Est, începute în septembrie 2025, vor adăuga o sală de bal de 90.000 de metri pătrați pentru 1.000 de invitați, îmbunătățind capacitățile pentru vizite de stat, finanțate din nou prin generozitatea cetățenilor privați, corporațiilor și donatorilor, inclusiv președintele Trump însuși. Proiectul de 250 de milioane de dolari include birouri modernizate și sticlă antiglonț, modernizând structura istorică din 1902, în timp ce păstrează reședința principală”.

Revoltată de lucrările derulate de către Trump, Hillay Clinton a reacționat nervos pe X: „Nu e Casa lui! Este Casa voastră! Iar el o distruge!”.

