Trump demolează aripa din Casa Albă dedicată Primei Doamne. În locul ei, vrea o sală de bal de 200 de milioane de dolari

Președintele american Donald Trump anunță o schimbare importantă la Casa Albă. East Wing (Aripa de Est), utilizată tradițional de biroul Primei Doamne, va fi demolată complet, pentru a face loc unei săli de bal uriașe. Nu este prima modificare la reședința prezidențială făcută de Trump, pentru a aduce la Casa Albă stilul opulent al propriei reședințe din Florida, Mar-A-Lago.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a anunțat că miliardarul republican însuși și donatori privați - cărora nu le-a dezvăluit identitatea - urmează să finanțeze acest proiect în valoare de 200 de milioane de dolari.

„De 150 de ani, președinții, guvernele și personalul Casei Albe așteaptă o sală mare de recepție la Casa Albă”, a subliniat ea joi, 31 iulie.

Noua clădire urmează să aibă o capacitate de 650 de persoane și o suprafață de aproximativ 8.360 de metri pătrați, potrivit Casei Albe. Lucrările urmează să înceapă în septembrie și să se încheie ”cu mult înainte” de sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, la 20 ianuarie 2029, precizează purtătoarea de cuvânt.

Obiectivul este ca sala să găzduiască mai ales dineurile mari în onoarea unor șefi de stat străini, organizate în prezent într-un pavilion vast, instalat temporar în grădina Casei Albe.

Sala de bal va fi, potrivit unor machete făcute publice de către Casa Albă, un edificiu alb, flancat de coloane și cu un frontispiciu care amintește intrarea în clădirea principală.

Ea urmează să fie construită pe locul actualei Aripi de Est (East Wing), unde se află în mod tradițional biroul Primei Doamne.

