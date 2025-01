Ceremonia de învestire a președintelui ales a început oficial la ora 16:00 (ora României) la biserica St. John din Washington DC, situată în apropierea Capitoliului. Donald Trump a plecat apoi de acolo, alături de soția sa, Melania, îndreptându-se spre Casa Albă, unde s-a întâlnit cu Jill și Joe Biden. Aceștia au servit un ceai și au purtat o scurtă discuție, conform protocolului.

UPDATE 18:00 Preşedintele Joe Biden şi preşedintele ales Donald Trump au plecat de la Casa Albă în aceeaşi limuzină spre Capitoliul SUA, înaintea ceremoniei de depunere a jurământului.

Donald Trump şi Joe Biden tocmai au ajuns împreună la Capitoliu.

Preşedintele ales va aştepta acum într-o cameră, înainte de a fi prezentat celor adunaţi înăuntru.

JD Vance va depune jurământul primul, iar Trump la scurt timp după aceea.

Este o tradiţie ca preşedintele care îşi încheie mandatul să îl însoţească pe preşedintele ales la Capitoliul SUA pentru ceremonia de depunere a jurământului.

Donald Trump va folosi Biblia lui Abraham Lincoln atunci când va depune jurământul în calitate de preşedinte, a anunţat comitetul său de inaugurare. Lincoln a folosit Biblia respectivă în timpul ceremoniei sale de depunere a jurământului în 1861.

Trump va folosi, de asemenea, o Biblie personală atunci când va depune jurământul. Ambele Biblii au fost folosite de Trump şi în timpul învestirii sale în 2017.

ȘTIREA INIȚIALĂ

U.S. President Joe Biden and First Lady Jill Biden greet President-Elect Donald J. Trump and incoming First Lady Melania Trump at the White House, where they will have Tea before heading together to the Inauguration at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/HYuLOLP6vO