Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”

Retragerea trupelor americane din România a provocat o undă de șoc la București și a readus în atenție slăbiciunile politicii externe românești. Analistul politic George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că momentul nu este o surpriză pentru cine observă lipsa de implicare și de profesionalism a autorităților din ultimii ani. În timp ce țările baltice și Polonia au consolidat parteneriatele strategice cu Washingtonul, România a rămas blocată într-o pasivitate diplomatică periculoasă.

„În aceste zile am văzut cu toții (a câta oară?) că politica externă și de apărare nu se face nici la televizor și nici prin meme și video scurte aruncate pe rețelele sociale. România nu are de cel puțin 5 ani o politică externă activă și de vreun an am intrat parcă în sihăstrie.

Retragerea trupelor americane care se aflau aici prin rotație ne-a luat prin suprindere de parcă tocmai au aterizat extratereștrii pe peluza de la Palatul Parlamentului. Realitatea este că acest moment a fost „pregătit" de lipsa totală de profesionalism, implicare și competență a celor care conduc politica externă și de apărare”, a scris pe Facebook George Rîpă.

Un an fără nicio vizită oficială la Washington

Analistul notează că, între noiembrie 2024 și octombrie 2025, niciun ministru român nu a efectuat o vizită oficială în SUA, un fapt pe care îl consideră emblematic pentru absența totală a unei politici externe coerente.

„Din noiembrie 2024 și până în octombrie 2025, nici un ministru român nu a avut o vizită oficială la Washington. A spart Nazare blestemul că altfel se făcea anul.

De ce e important să avem un dialog politic consistent cu partenerii americani? E simplu, ca să se audă și la Washington perspectiva României. Să știe și oamenii ăia ce vor partenerii de la ei. Ce nevoie au. Ce dorințe. Ce proiecte. Chiar nu e rocket science. Am făcut asta? Absolut deloc!

Administrația Trump vine pe 20 ianuarie 2025. De atunci și până acum, președinții (Iohannis, Dan) nu au arătat nicio dorință de a relansa dialogul politic. La rândul lor, miniștrii apărării și de externe au excelat în interviuri aranjate la TV unde roșeau jurnalistele de prostiile pe care le auzeau”, a menționat George Rîpă în analiza sa.

Balticii și Polonia au reacționat prompt

Spre deosebire de București, țările baltice și Polonia au acționat imediat după instalarea noii administrații Trump.

„În timp ce ai noștri dormeau în bocanci, țările aflate pe linia de contact (Polonia, țările baltice) au acționat. Le luăm în ordine.

▶️Țările baltice:

☑️4-7 februarie (deci imediat după instalarea noii administrații), miniștrii de Externe din Letonia, Lituania și Estonia fac o vizită la Washington. Margus Tsahkna (Estonia), Baiba Braže (Letonia) și Kęstutis Budrys (Lituania) au avut discuții extinse la toate nivelurile, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio.

☑️25 iulie - Miniștrii Apărării din cele 3 state baltice merg la Washington unde au întâlniri cu secretarul Apărării, Pete Hegseth și cu generalul Dan Caine, șeful Statului Major american. Hanno Pevkur (Estonia), Andris Sprūds (Letonia) și Dovilė Šakalienė (Lituania) au discutat, conform comunicatelor de presă, despre securitatea regională și angajamentele NATO, și ... despre prezența trupelor americane pe flancul estic!!

▶️Polonia

☑️februarie - fostul președinte Andrzej Duda merge la Washington și se vede cu Donald Trump. A fost unul dintre primii oficiali străini primiți la Casa Albă.

☑️3 septembrie- Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, merge la Casa Albă, unde este primit de Donalld Trump. Cu puțin timp înainte fusese primit și sprijinit public tot de Donald Trump, pe când era candidat.

Evident, la Washington au fost și ministrul de Externe Sikorski dar și alți miniștri, nu mai continui că ați prins ideea.

În timpul ăsta, ai noștri ieșeau la interviuri și ne explicau ce relații tari avem noi cu americanii, ce brici merge parteneriatul, cât ne iubim, cât ne respectăm. Dar niciunul, nici măcar unul nu s-a dus să le zică și americanilor. Așa cum au făcut țările cu lideri normali la cap.

E interesant să vedem reacțiile din SUA după anunț. Donald Trump zice băi, nu e mare chestie, e ceva minor. Pentru că așa i s-a explicat de la Pentagon, pentru că asta e analiza celor care conduc armata americană! Paranteză, da dpdv militar nu e mare lucru, aici generalii americani au dreptate. Second, după anunțul Pentagonului, numeroși congressmeni, atât republicani cât și democrați, au criticat decizia!

Ce ne arată asta? Că ar fi fost extrem de ușor, dacă am fi avut miniștri performanți pe funcție, să meargă la Pentagon, să meargă în Congres, să se vadă cu oficiali de rang înalt din administrația americană (Rubio, Hegseth), și să întoarcă decizia. România avea aliați la Washington pe această temă. Și încă are!

Dar nimeni, nimeni din România nu s-a urcat în avion să meargă și să se vadă cu oamenii ăia. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump, lui Hegseth, lui Rubio.

Prieteni, suntem conduși de 🤡🤡🤡🤡. Și singurii mai penibili decât ei sunt clownii care încearcă să apere ce nu e de apărat sau să deturneze responsabilitatea către altcineva. Nici nu contează cine, bulgarii, americanii, francezii, extretereștrii de pe peluza de la Parlament. Poate că iese, poate că nu. Contează mai puțin. Ce contează însă, este că în continuare politica externă și de apărare e condusă în halul ăsta. E, de fapt, singurul lucru care contează”, a mai scris George Rîpă.

