Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 10:24
810 citiri
Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”
George Rîpă, consultant politic - FOTO George Rîpă

Retragerea trupelor americane din România a provocat o undă de șoc la București și a readus în atenție slăbiciunile politicii externe românești. Analistul politic George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că momentul nu este o surpriză pentru cine observă lipsa de implicare și de profesionalism a autorităților din ultimii ani. În timp ce țările baltice și Polonia au consolidat parteneriatele strategice cu Washingtonul, România a rămas blocată într-o pasivitate diplomatică periculoasă.

„În aceste zile am văzut cu toții (a câta oară?) că politica externă și de apărare nu se face nici la televizor și nici prin meme și video scurte aruncate pe rețelele sociale. România nu are de cel puțin 5 ani o politică externă activă și de vreun an am intrat parcă în sihăstrie.

Retragerea trupelor americane care se aflau aici prin rotație ne-a luat prin suprindere de parcă tocmai au aterizat extratereștrii pe peluza de la Palatul Parlamentului. Realitatea este că acest moment a fost „pregătit" de lipsa totală de profesionalism, implicare și competență a celor care conduc politica externă și de apărare”, a scris pe Facebook George Rîpă.

Un an fără nicio vizită oficială la Washington

Analistul notează că, între noiembrie 2024 și octombrie 2025, niciun ministru român nu a efectuat o vizită oficială în SUA, un fapt pe care îl consideră emblematic pentru absența totală a unei politici externe coerente.

„Din noiembrie 2024 și până în octombrie 2025, nici un ministru român nu a avut o vizită oficială la Washington. A spart Nazare blestemul că altfel se făcea anul.

De ce e important să avem un dialog politic consistent cu partenerii americani? E simplu, ca să se audă și la Washington perspectiva României. Să știe și oamenii ăia ce vor partenerii de la ei. Ce nevoie au. Ce dorințe. Ce proiecte. Chiar nu e rocket science. Am făcut asta? Absolut deloc!

Administrația Trump vine pe 20 ianuarie 2025. De atunci și până acum, președinții (Iohannis, Dan) nu au arătat nicio dorință de a relansa dialogul politic. La rândul lor, miniștrii apărării și de externe au excelat în interviuri aranjate la TV unde roșeau jurnalistele de prostiile pe care le auzeau”, a menționat George Rîpă în analiza sa.

Balticii și Polonia au reacționat prompt

Spre deosebire de București, țările baltice și Polonia au acționat imediat după instalarea noii administrații Trump.

„În timp ce ai noștri dormeau în bocanci, țările aflate pe linia de contact (Polonia, țările baltice) au acționat. Le luăm în ordine.

▶️Țările baltice:

☑️4-7 februarie (deci imediat după instalarea noii administrații), miniștrii de Externe din Letonia, Lituania și Estonia fac o vizită la Washington. Margus Tsahkna (Estonia), Baiba Braže (Letonia) și Kęstutis Budrys (Lituania) au avut discuții extinse la toate nivelurile, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio.

☑️25 iulie - Miniștrii Apărării din cele 3 state baltice merg la Washington unde au întâlniri cu secretarul Apărării, Pete Hegseth și cu generalul Dan Caine, șeful Statului Major american. Hanno Pevkur (Estonia), Andris Sprūds (Letonia) și Dovilė Šakalienė (Lituania) au discutat, conform comunicatelor de presă, despre securitatea regională și angajamentele NATO, și ... despre prezența trupelor americane pe flancul estic!!

▶️Polonia

☑️februarie - fostul președinte Andrzej Duda merge la Washington și se vede cu Donald Trump. A fost unul dintre primii oficiali străini primiți la Casa Albă.

☑️3 septembrie- Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, merge la Casa Albă, unde este primit de Donalld Trump. Cu puțin timp înainte fusese primit și sprijinit public tot de Donald Trump, pe când era candidat.

Evident, la Washington au fost și ministrul de Externe Sikorski dar și alți miniștri, nu mai continui că ați prins ideea.

În timpul ăsta, ai noștri ieșeau la interviuri și ne explicau ce relații tari avem noi cu americanii, ce brici merge parteneriatul, cât ne iubim, cât ne respectăm. Dar niciunul, nici măcar unul nu s-a dus să le zică și americanilor. Așa cum au făcut țările cu lideri normali la cap.

E interesant să vedem reacțiile din SUA după anunț. Donald Trump zice băi, nu e mare chestie, e ceva minor. Pentru că așa i s-a explicat de la Pentagon, pentru că asta e analiza celor care conduc armata americană! Paranteză, da dpdv militar nu e mare lucru, aici generalii americani au dreptate. Second, după anunțul Pentagonului, numeroși congressmeni, atât republicani cât și democrați, au criticat decizia!

Ce ne arată asta? Că ar fi fost extrem de ușor, dacă am fi avut miniștri performanți pe funcție, să meargă la Pentagon, să meargă în Congres, să se vadă cu oficiali de rang înalt din administrația americană (Rubio, Hegseth), și să întoarcă decizia. România avea aliați la Washington pe această temă. Și încă are!

Dar nimeni, nimeni din România nu s-a urcat în avion să meargă și să se vadă cu oamenii ăia. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump, lui Hegseth, lui Rubio.

Prieteni, suntem conduși de 🤡🤡🤡🤡. Și singurii mai penibili decât ei sunt clownii care încearcă să apere ce nu e de apărat sau să deturneze responsabilitatea către altcineva. Nici nu contează cine, bulgarii, americanii, francezii, extretereștrii de pe peluza de la Parlament. Poate că iese, poate că nu. Contează mai puțin. Ce contează însă, este că în continuare politica externă și de apărare e condusă în halul ăsta. E, de fapt, singurul lucru care contează”, a mai scris George Rîpă.

Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
Relația României cu administrația condusă de Donald Trump se află într-un moment delicat, marcat de schimbări în prioritățile strategice ale Washingtonului și de ajustări ale prezenței...
Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați
Senatul SUA a respins tarifele impuse de Trump asupra a peste 100 de țări. Patru republicani au votat alături de democrați
Senatul Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor impuse de președintele Donald Trump asupra a peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”. Votul...
#Donald Trump, #SUA, #trupe NATO, #diplomatie SUA , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la nationala Romaniei: "La antrenor binganeste sigur!"
ObservatorNews.ro
Facturile la electricitate si caldura cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cat vom plati mai mult
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană
  2. Un al doilea avion de spionaj rusesc interceptat de europeni în trei zile. Precizările făcute de Polonia
  3. Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile
  4. Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid
  5. Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”
  6. Președintele Dumei ruse de Stat, amenințări către Occident: „Ar trebui să se închine în fața lui Putin pentru a nu folosi această armă” VIDEO
  7. Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”
  8. Frizeri și coafeze, dezbrăcați și bătuți cu bice la un training. Practicile, bazate pe metoda lui Alex Lesli, blogger acuzat de instigare la viol în Rusia
  9. Ce face diplomația românească în timp ce trupe ale SUA pleacă: „România nu mai are o politică externă activă de cel puțin cinci ani. Nimeni n-a bătut la ușa lui Trump”
  10. ÎPS Teodosie, nu mai poate binecuvânta angajările din Facultatea de Teologie. Cine a luat decizia SURSE