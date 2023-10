Dezvăluirile făcute de cel mai longeviv şef de cabinet al lui Donald Trump: „Nu este sincer. Admiră autocraţii şi dictatorii criminali”

John Kelly, cel mai longeviv şef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Albă, a oferit cele mai dure critici de până acum la adresa fostului preşedinte, într-o declaraţie exclusivă pentru CNN.

Kelly a pus lucrurile la punct, confirmând în mod oficial mai multe poveşti condamnabile despre declaraţiile făcute de Trump în spatele uşilor închise, atacând membrii serviciilor americane şi veteranii, enumerând o serie de comentarii reprobabile la care Kelly a fost martor direct al declaraţiilor lui Trump.

"Ce aş putea să adaug care nu a fost deja spus?". a spus Kelly, când a fost întrebat dacă doreşte să intervină în privinţa fostului său şef, în lumina comentariilor recente făcute de alţi foşti oficiali ai lui Trump. "O persoană care crede că cei care îşi apără ţara în uniformă, care sunt doborâţi sau grav răniţi în luptă sau care petrec ani de zile fiind torturaţi ca prizonieri de război sunt cu toţii "fraieri", deoarece "nu au nimic de câştigat". O persoană care nu a vrut să fie văzută în prezenţa militarilor amputaţi pentru că 'nu arată bine pentru mine'. O persoană care a manifestat dispreţ deschis faţă de o familie Gold Star - pentru toate familiile Gold Star - la televizor în timpul campaniei din 2016 şi care a vociferat că cei mai preţioşi eroi ai noştri care şi-au dat viaţa pentru apărarea Americii sunt 'rataţi' şi că nu le-ar vizita mormintele din Franţa

Ads

"O persoană care nu este sinceră în ceea ce priveşte poziţia sa faţă de protecţia vieţii nenăscute, faţă de femei, faţă de minorităţi, faţă de creştinii evanghelici, faţă de evrei, faţă de muncitorii şi muncitoarele", a continuat Kelly. "O persoană care nu are nicio idee despre ceea ce reprezintă America şi nu are nicio idee despre ce înseamnă America.

O persoană care sugerează cu cavalerism că un războinic altruist care şi-a servit ţara timp de 40 de ani pe timp de pace şi în război ar trebui să îşi piardă viaţa pentru trădare - în aşteptarea ca cineva să ia măsuri. O persoană care admiră autocraţii şi dictatorii criminali. O persoană care nu are decât dispreţ pentru instituţiile noastre democratice, pentru Constituţia noastră şi pentru statul de drept.

"Nu mai este nimic de spus", a conchis Kelly. "Dumnezeu să ne ajute".

În declaraţie, Kelly confirmă, în mod oficial, o serie de detalii dintr-un articol publicat în 2020 în The Atlantic de către redactorul-şef Jeffrey Goldberg, inclusiv faptul că Trump s-a adresat lui Kelly în ziua de comemorare a morţilor din 2017, în timp ce se aflau printre cei ucişi în Afganistan şi Irak în secţiunea 60 din Cimitirul Naţional Arlington, şi a spus: "Nu înţeleg. Ce a fost în asta pentru ei?".

Ads

Printre aceste detalii se numără şi incapacitatea lui Trump de a înţelege de ce publicul american îi respectă pe foştii prizonieri de război şi pe cei doborâţi în luptă. Candidatul de atunci, Trump, desigur, a declarat în 2015, în faţa unei mulţimi, că fostul prizonier de război din Vietnam, senatorul John McCain, un republican din Arizona, "nu a fost un erou de război". A fost un erou de război pentru că a fost capturat. Îmi plac oamenii care nu au fost capturaţi". Dar în spatele uşilor închise, au declarat surse pentru Goldberg, această lipsă de înţelegere a continuat să-l determine pe Trump să-l numească în mod repetat pe McCain "ratat" şi să se refere la fostul preşedinte George H. W. Bush, care a fost de asemenea doborât ca pilot al Marinei în al Doilea Război Mondial, ca fiind un "ratat".

CNN a contactat campania lui Trump luni după-amiază, spunându-le oficialilor de acolo că un fost oficial al administraţiei a confirmat, în mod oficial, o serie de detalii despre povestea din 2020 Atlantic, fără a-l numi pe Kelly, şi a cerut un comentariu.

Ads

Campania Trump a răspuns prin insultarea caracterului şi credibilităţii preşedintelui Statului Major Întrunit în retragere, generalul Mark Milley, care nu a avut nicio legătură cu această poveste.

Articolul din The Atlantic a descris, de asemenea, vizita lui Trump în Franţa în 2018, cu ocazia aniversării centenarului sfârşitului Primului Război Mondial, unde, potrivit mai multor membri ai staff-ului de rang înalt, Trump a spus că nu a vrut să viziteze mormintele soldaţilor americani îngropaţi în Cimitirul American Aisne-Marne, lângă Paris, deoarece: "De ce ar trebui să mă duc în acel cimitir? Este plin de rataţi". În timpul aceleiaşi călătorii în Franţa, potrivit articolului, Trump a spus că cei 1.800 de puşcaşi marini americani ucişi în Belleau Wood au fost "fraieri" pentru că au fost ucişi.

Iar declaraţia lui Kelly adaugă context la o poveste din cartea "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021", de Susan Glasser şi Peter Baker, în care Trump, după o călătorie separată în Franţa în 2017, îi spune lui Kelly că nu vrea niciun veteran rănit la o paradă militară pe care încearcă să o organizeze în onoarea sa. Inspirat de parada de Ziua Bastiliei, cu excepţia secţiunii din paradă în care apar veterani francezi răniţi în scaune cu rotile, Trump îi spune lui Kelly: "Uite, nu vreau niciun rănit la paradă".

Ads

"Aceştia sunt eroii", a spus Kelly. "În societatea noastră, există un singur grup de oameni care sunt mai eroici decât ei - şi ei sunt îngropaţi la Arlington."

"Nu îi vreau", a spus Trump. "Nu arată bine pentru mine".

Povestea se potriveşte cu o altă poveste recentă a lui Goldberg din The Atlantic, un profil al preşedintelui în retragere al şefilor de stat major, generalul Mark Milley, în care Trump nu reacţionează bine când îl vede pe căpitanul de armată Luis Avila, grav rănit, cântând "God Bless America" la un eveniment de bun venit pentru noul preşedinte. "De ce aduceţi astfel de oameni aici? Nimeni nu vrea să vadă aşa ceva, cei răniţi".