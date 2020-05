Administratia Trump va acuza China ca incearca sa pirateze cercetarile pentru un vaccin antiCOVID

Ziare.

Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna vor publica "in urmatoarele zile" o alerta oficiala atragand atentia asupra unor presupuse tentative pentru a obtine "in mod ilegal elemente pretioase acoperite de proprietatea intelectuala si date de sanatate publica despre vaccinuri, tratamente si teste de depistare", potrivit New York Times si Wall Street Journal.In vizorul FBI sunt hackeri si "jucatori netraditionali", altfel spus cercetatori si studenti care, potrivit administratiei Donald Trump, s-au activat pentru a sustrage informatii din cadrul institutelor universitare si laboratoarelor publice unde lucreaza.In orice caz, ei sunt suspectati ca actioneaza pentru China.Solicitat de AFP, Departamentul de Stat american a refuzat sa confirme sau sa dezminta aceste informatii. "Continuam sa indemnam toate guvernele straine sa isi respecte angajamentul lor de a actiona responsabil pentru a putea promova securitatea ciberspatiului", a declarat simplu un purtator de cuvant.Statele Unite au acuzat de mult timp gigantul asiatic de spionaj industrial si au facut din apararea proprietatii lor intelectuale o prioritate in razboiul comercial dintre cele doua mari puteri.O astfel de acuzatie insa risca sa deterioreze mai mult relatiile dintre Washington si Beijing, deja foarte tensionate de la aparitia coronavirusului la sfarsitul lui 2019 in orasul Wuhan.Ministerul de Externe de la Beijing a respins, luni, orice suspiciune de piraterie dupa publicarea informatiilor in New York Times."China este un mare aparator al cibersecuritatii si o victima a atacurilor cibernetice. Ne opunem ferm oricarui tip de atac cibernetic comis de hackeri si luptam impotriva acestora", a raspuns intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Zhao Lijian."Suntem in prima linie a cercetarii mondiale privind un vaccin si un tratament impotriva bolii COVID-19. Este imoral sa vizezi China cu zvonuri si calomnii in absenta unor dovezi", a insistat el.Administratia Trump acuza autoritatile chineze ca au lansat cu intarziere alerta mondiala despre pandemie si au disimulat amploarea acesteia. Prin urmare, sunt "responsabili" de raspandirea sa la nivel global, de moartea a sute de mii de persoane si de actuala criza economica fara precedent.Mai grav, presedintele Donald Trump si secretarul de stat Mike Pompeo suspecteaza pe fata Beijingul ca a ascuns un accident de laborator la Wuhan care s-ar afla la originea pandemiei.