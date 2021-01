China anunta sanctiuni impotriva unor oficiali ai fostei administratii Trump, intre care Mike Pompeo

Ministerul chinez de Externe a declarat ca cele 28 de persoane carora le-au fost impuse sanctiuni au planificat, promovat si executat o serie de actiuni nebunesti care au intervenit grav in afacerile interne ale Chinei, au subminat interesele Chinei, au jignit poporul chinez si au perturbat grav relatiile China -SUA", a declarat ministerul intr-un comunicat. In afara de Pompeo , printre fostii oficiali ai administratiei Trump vizati se mai numara John Bolton, Steve Bannon, Peter Navarro, Robert O'Brien, David Stilwell, Matthew Pottinger, Alex Azar, Keith Krach si Kelly Craft."Acestor persoane si membrilor apropiati ai familiilor lor li se interzice accesul in China continentala, Hong Kong si Macao. De asemenea, lor si companiilor si institutiilor asociate acestora li se interzice, de asemenea, sa faca afaceri cu China", se arata in declaratia ministerului.Relatiile dintre Beijing si Washington s-au inrautatit semnificativ in ultimii ani, aminteste Reuters. Saptamana trecuta Iranul i-a inclus pe o lista neagra pe presedintele SUA in exercitiu Donald Trump si mai multi actuali si fosti oficiali din SUA pentru ceea ce considera acte "teroriste si impotriva drepturilor omului", un demers considerat la scara larga ca fiind simbolic, relateaza Reuters.Decizia autoritatilor de la Teheran, anuntata in ultima zi completa a administratiei Trump, permite sechestrarea oricaror active in Iran ale persoanelor fizice sanctionate. Nu au existat informatii despre astfel de active, deci este putin probabil ca demersul iranian sa aiba impact financiar asupra presedintelui in exercitiu sau a unor oficiali americani.CITESTE SI: