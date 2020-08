Donald Trump a anuntat ca va interzice TikTok in Statele Unite

"In ceea ce priveste TikTok, o vom interzice in Statele Unite", a declarat Trump jurnalistilor la bordul avionului prezidential Air Force One."Vom vedea ce se va intampla, dar avem in vedere mai multe alternative cu privire la TikTok", a spus el.TikTok apartine grupului chinez ByteDance. Numara aproape un miliard de utilizatori in lume si este foarte populara in randul tinerilor.In SUA, TikTok are intre 65 si 80 de milioane de utilizatori.Trump nu a specificat daca va actiona printr-un ordin executiv.