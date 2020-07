Donald Trump: "China ar fi putut sa opreasca pandemia. Nu au facut-o"

"Ar fi putut sa opreasca epidemia. Ar fi putut sa o opreasca. Nu au facut-o", a spus Trump reporterilor aflati la bordul Air Force One, in drum spre Florida.Intrebat daca aceste frictiuni inseamna ca "faza a doua" a acordului comercial dintre SUA si China nu va mai avea loc, Trump a spus ca nici macar nu se gandeste la acest lucru si ca are multe alte lucruri in minte.Sursa citata mai arata ca viitorul acordului comercial dintre cele doua super puteri economice, din care prima faza a fost semnata si a intrat in vigoare la inceputul acestui an, este pus sub semnul intrebarii din cauza crizei Covid-19.Noul coronavirus, care a fost descoperit prima oara in orasul chinez Wuhan, s-a raspandit in intreaga lume si a avut un impact devastator asupra sanatatii americanilor si economiei SUA.In Statele Unite au fost identificate peste 3 milioane de cazuri si au avut loc cel putin 133.291 de decese din cauza Covid-19, potrivit datelor Johns Hopkins University, mai arata news.ro.