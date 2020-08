Donald Trump sustine ca SUA trebuie sa primeasca "o parte substantiala" din vanzarea Tik Tok pentru ca "permite ca afacerea sa aiba loc"

Intorsatura de situatie a venit dupa ce Trump a spus vineri ca intentioneaza sa interzica operatiunile aplicatiei video din Statele Unite ale Americii, cel mai devreme sambata, dupa ce a respins o posibila vanzare catre Microsoft.Reuters a relatat saptamana trecuta ca unii investitori evalueaza TikTok la aproximativ 50 de miliarde de dolari, citand persoane apropiate situatiei."Am spus ca, daca o cumparati, indiferent de pret acesta ajunge la proprietar, banuiesc ca acesta este China ... Am spus ca o parte substantiala a acestui pret trebuie sa mearga la Trezoreria Statelor Unite, pentru ca permitem ca aceasta afacere sa aiba loc ", a spus Trump.Nu era clara modalitatea prin care guvernul Statelor Unite ar primi o parte din pretul de achizitie.Presedintele a adaugat ca TikTok "se va inchide la 15 septembrie, cu exceptia cazului in care Microsoft sau altcineva este in masura sa o cumpere si sa incheie o tranzactie, o afacere adecvata, astfel incat Trezoreria... Statelor Unite sa obtina multi bani.Daniel Elman, analist la Nucleus Research, a declarat ca o vanzare "ar putea prevesti un val din ce in ce mai mare de achizitii de companii chineze din domeniul internetului, de catre companii americane, in special daca tensiunile geopolitice vor continua sa creasca."Elman a spus ca acest lucru ar putea afecta compania WeChat detinuta de grupul Tencent.Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit duminica la WeChat si a declarat ca Trump "va lua masuri in zilele urmatoare cu privire la o gama larga de riscuri de securitate nationala care sunt reprezentate de software-ul conectat la Partidul Comunist Chinez."Oficialii americani au declarat ca TikTok prezinta un risc national din cauza datelor personale pe care le gestioneaza. Saptamana trecuta, CEO-ul TikTok, Kevin Mayer, a spus intr-o postare pe blog ca platforma s-a angajat sa respecte legile din SUA si le permite expertilor sa evalueze politicile sale de moderare si sa examineze codul care sta la baza algoritmilor sai.Trump, fost dezvoltator imobiliar din New York, a comparat TikTok cu relatia intre chirias si proprietar, sugerand ca TikTok este ca un chirias. "Fara inchiriere, chiriasul nu are nimic - asa ca platesc ceea ce se numeste bani pentru cheie sau platesc ceva".Presedintele a spus ca nu il deranjeaza "daca este vorba de Microsoft sau de altcineva - daca o va cumpara o companie mare, o companie sigura, o companie cu adevarat americana".Microsoft a anuntat duminica ca CEO-ul Satya Nadella a discutat cu Trump si "este pregatit sa continue discutiile pentru a explora o achizitie de TikTok in Statele Unite".Microsoft este "angajata sa achizitioneze TikTok sub rezerva unei verificari complete a securitatii si de a oferi beneficii economice adecvate Statelor Unite, inclusiv Trezoreriei Statelor Unite".Multi republicani proeminenti, inclusiv liderul republican din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, au publicat declaratii in sprijinul unei achizitii de catre Microsoft a operatiunilor americane ale TikTok. Unii consilieri din Congres sunt ingrijorati de o reactie a alegatorilor mai tineri impotriva partidului, daca Trump ar interzice TikTok, care are 100 de milioane de utilizatori americani.Liderul democrat din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, a sustinut si el vanzarea, dar un consilier senior al Casei Albe si-a exprimat ingrijorarea cu privire la o vanzare catre Microsoft.Peter Navarro, consilierul pentru comert al Casei Albe, a sugerat luni ca Microsoft ar poate ceda participatiile in China daca ar cumpara TikTok."Deci, intrebarea este, Microsoft va fi compromisa?" Navarro a spus intr-un interviu acordat CNN. "Poate Microsoft si-ar putea ceda participatiile sale din China?Navarro a spus ca guvernul chinez si armata folosesc software-ul Microsoft "pentru a face toate lucrurile pe care le fac".