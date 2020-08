Mike Pompeo anunta ca SUA va lua masuri ferme impotriva firmelor chineze care prezinta riscuri pentru securitatea nationala

"Presedintele Trump a spus 'destul' si vom rezolva aceasta problema, asa ca vom lua masuri in urmatoarele zile in legatura cu o gama mai larga de riscuri pentru securitatea nationala reprezentate de software-ul conectat Partidului Comunist chinez a afirmat Pompeo la emisiunea "Sunday Morning Futures" de la Fox News Channel.Informatia a venit dupa ce Trump a declarat vineri, reporterilor aflati la bordul Air Force One, ca va emite un decret pentru ca platforma de socializare TikTok sa fie interzisa in Statele Unite inca de sambata.In ultimele cateva luni, oficialii americani au declarat in repetate randuri ca TikTok, aflata in prezent in proprietatea companiei chineze de software ByteDance, din Beijing, prezinta un risc national din cauza datelor personale pe care le gestioneaza."Sunt probleme reale de confidentialitate pentru poporul american si, de multa vreme, Statele Unite au spus ca daca ne distram cu asta sau daca o companie poate face bani din asta, o sa permitem sa se intample asta ", a spus Pompeo.Drept raspuns, in cadrul unei propuneri recente, ByteDance a afirmat dispusa sa cedeze operatiunile americane ale TikTok catre Microsoft pentru un acord cu Casa Alba , au spus sambata doua persoane apropiate situatiei. Aceasta oferta a atras un anumit sprijin din partea unor apropiati ai presedintelui, intre care senatorul republican Lindsey Graham.Intr-un interviu separat, acordat duminica, secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca problema este analizata de Comisia pentru investitii straine din Statele Unite, insarcinata cu evaluarea implicatiilor referitoare la securitatea nationala ale tranzactiilor companiilor straine.