O miscare care va infuria China: Americanii inarmeaza cu torpile grele Taiwanul

Ziare.

com

Vanzarea "serveste intereselor economice si de securitate nationala ale Statelor Unite, ajutand (Taiwanul) sa isi modernizeze fortele armate si sa mentina o capacitate de aparare credibila", a anuntat Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP.Aceasta vanzare va ajuta, de asemenea, la "mentinerea stabilitatii politice, a echilibrului de putere si a progresului economic in regiune", se arata in comunicat.Washingtonul considera o prioritate strategica contracararea influentei crescande a Beijingului in regiune.Torpilele MK-48, care sunt proiectate pentru a fi lansate de submarine, nu trebuie comandate unui furnizor deoarece provin din stocul Marinei SUA, a precizat Departamentul de Stat. China considera Taiwanul ca facand parte din teritoriul sau . Insula este condusa de un regim rival celui de la Beijing, dupa ce comunistii au preluat puterea pe continent in 1949, la sfarsitul razboiului civil chinez.La randul sau, Washingtonul, care a intrerupt relatiile diplomatice cu Taipei in 1979 pentru a recunoaste autoritatile de la Beijing drept singurul reprezentant al Chinei, ramane cel mai puternic aliat al Taiwanului si principalul sau furnizor de arme.Presedintele Donald Trump nu si-a ascuns intentiile de a consolida legaturile cu teritoriul insular, in special prin vanzarea de sisteme sofisticate de arme catre Taipei.China a cerut recent Frantei sa "anuleze" un acord de vanzare de armament catre Taiwan, subliniind ca un asemenea acord ar putea "deteriora relatiile sino-franceze".Potrivit presei din Taiwan, vanzarea se refera la echipamente pentru fregatele franceze vandute marinei din Taipei in anii 1990, caz care a provocat o criza diplomatica grava intre Paris si Beijing.