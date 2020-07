Presedintele Donald Trump analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok in SUA

"Este un lucru pe care il analizam", a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren. "Este o piata enorma", a subliniat el, fara a face alte precizari, dar mentionand ca sunt analizate "numeroase optiuni".Liderul de la Casa Alba a denuntat inca o data cu fermitate atitudinea Chinei in fata pandemiei de COVID-19. "Este o rusine ce au facut tarii noastre si intregii lumi", a afirmat el.TikTok, aplicatie extrem de populara in randul tinerilor datorita videourilor sale bazate pe umor, dans si muzica, apartine grupului chinez ByteDance si numara aproape un miliard de utilizatori in intreaga lume.Declaratiile lui Trump sunt similare cu cele ale lui Mike Pompeo, seful diplomatiei americane, care a afirmat anterior ca Washingtonul analizeaza posibilitatea de a interzice mai multe aplicatii chineze, intre care si TikTok, pe fondul unor suspiciuni de spionaj.Platforma a fost deseori nevoita sa nege ca ar avea legaturi cu China . "TikTok este condusa de un director american, avand sute de angajati aici in SUA", a declarat un purtator de cuvant al grupului, citat de agentia Bloomberg."Nu am furnizat niciodata date despre utilizatori guvernului chinez si nu am face asta nici daca ni s-ar cere", a adaugat el.